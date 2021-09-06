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Грузия в ожидании пятой волны коронавируса? – к чему готовится Минздрав
Грузия в ожидании пятой волны коронавируса? – к чему готовится Минздрав
Очередную волну коронавируса как в Грузии, так и в мире, могут вызвать новые штаммы постоянно мутирующего COVID-19 06.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-06T15:24+0400
2021-09-06T15:24+0400
2021-09-06T15:50+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. В ожидании новой волны коронавируса находится не только Грузия, но и глобально весь мир, заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамар Габуния.По ее словам, это может быть связано с появлением новых штаммов, а также с формированием недостаточного количества иммунного слоя населения и несоблюдением рекомендаций.Габуния отметила, что Грузия максимально должна избежать распространения новой волны коронавируса с такой скоростью, какой она распространилась во время четвертой волны."Те правила, которые установлены, они понадобятся еще долго, и альтернативы этому нет. Важна быстрая вакцинация, поскольку в таких условиях невакцинированный человек станет первой мишенью сильного удара. Вот почему важно, чтобы осталось как можно меньше невакцинированных людей", – заявила Габуния.Сейчас Грузия переживает пик четвертой волны коронавируса, которая оказалась самой агрессивной из-за распространения индийского штамма.Оценивая ситуацию, Габуния отметила, что появились признаки стабилизации, но возросло количество пациентов в реанимационном отделении. Там лечатся более 400 ковид-пациентов и эта цифра по сравнению с последними неделями выше.Что касается восстановления движения транспорта, по словам Габуния, это произойдет после того, как будут снижены жизненные риски."Когда мы стоим перед такими жизненными рисками, то они являются более приоритетными, чем другие социальные и бизнес-нужды. Как только риски будут снижены – и у нас есть ожидание этого в течение последующих дней – сразу же будет восстановлено нормальное функционирование транспорта", – заявила Габуния.Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией продлил ограничения на работу общественного транспорта в Грузии до 13 сентября.По первоначальному решению совета, ограничение на транспорт, введенное после осложнения эпидемиологической ситуации в стране, должно было действовать до 4 сентября.С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 565 тысяч случаев инфицирования, более 519 тысяч выздоровели, 7 867 человек скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Грузия в ожидании пятой волны коронавируса? – к чему готовится Минздрав
15:24 06.09.2021 (обновлено: 15:50 06.09.2021)
Очередную волну коронавируса как в Грузии, так и в мире, могут вызвать новые штаммы постоянно мутирующего COVID-19
ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. В ожидании новой волны коронавируса находится не только Грузия, но и глобально весь мир, заявила журналистам замминистра здравоохранения Тамар Габуния.
По ее словам, это может быть связано с появлением новых штаммов, а также с формированием недостаточного количества иммунного слоя населения и несоблюдением рекомендаций.
Габуния отметила, что Грузия максимально должна избежать распространения новой волны коронавируса с такой скоростью, какой она распространилась во время четвертой волны.
"Те правила, которые установлены, они понадобятся еще долго, и альтернативы этому нет. Важна быстрая вакцинация, поскольку в таких условиях невакцинированный человек станет первой мишенью сильного удара. Вот почему важно, чтобы осталось как можно меньше невакцинированных людей", – заявила Габуния.
Сейчас Грузия переживает пик четвертой волны коронавируса, которая оказалась самой агрессивной из-за распространения индийского штамма.
Оценивая ситуацию, Габуния отметила, что появились признаки стабилизации, но возросло количество пациентов в реанимационном отделении. Там лечатся более 400 ковид-пациентов и эта цифра по сравнению с последними неделями выше.
Что касается восстановления движения транспорта, по словам Габуния, это произойдет после того, как будут снижены жизненные риски.
"Когда мы стоим перед такими жизненными рисками, то они являются более приоритетными, чем другие социальные и бизнес-нужды. Как только риски будут снижены – и у нас есть ожидание этого в течение последующих дней – сразу же будет восстановлено нормальное функционирование транспорта", – заявила Габуния.
Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией продлил ограничения на работу общественного транспорта в Грузии до 13 сентября.
По первоначальному решению совета, ограничение на транспорт, введенное после осложнения эпидемиологической ситуации в стране, должно было действовать до 4 сентября.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 565 тысяч случаев инфицирования, более 519 тысяч выздоровели, 7 867 человек скончались.
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