https://sputnik-georgia.ru/20210907/eks-ministra-oborony-gruzii-prigovorili-zaochno-k-pyati-godam-tyurmy-259404954.html

Экс-министра обороны Грузии приговорили заочно к пяти годам тюрьмы

Экс-министра обороны Грузии приговорили заочно к пяти годам тюрьмы

Адвокат бывшего чиновника считает, что такое решение перед выборами принято для давления на Кезерашвили и на принадлежащий ему оппозиционный телеканал Formula 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T21:46+0400

2021-09-07T21:46+0400

2021-09-07T21:55+0400

новости

грузия

верховный суд грузии

давид кезерашвили

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Верховный суд Грузии признал виновным экс-министра обороны Давида Кезерашвили по делу о растрате 5 млн евро – это так называемое дело "Об учениях", рассказал адвокат обвиняемого Георгий Гелхаури в беседе с Первым каналом.По словам адвоката, Верховный суд приговорил Кезерашвили заочно к пяти годам лишения свободы.Гелхаури считает, что такое решение перед выборами принято для давления на Кезерашвили и на принадлежащий ему оппозиционный телеканал Formula.По словам юриста, решение Верховного суда Грузии будет обжаловано защитой в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.Следствие утверждает, что в 2008 году Кезерашвили перечислил более 5 миллионов евро компании Girwood Business Corp, которая была зарегистрирована в оффшорной зоне. По версии прокуратуры, эти деньги должны были быть потрачены на военные учения, однако их не провели.После смены власти в Грузии в 2012 году Кезерашвили предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский горсуд его оправдал. Кезерашвили, который покинул Грузию в 2013 году (имеет гражданство Израиля), Интерпол объявил в розыск, а в 2015 году — изъял из списка разыскиваемых лиц.В августе 2017 года Тбилисский городской суд оправдал экс-министра обороны по делу о растрате более 5 миллионов евро.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, верховный суд грузии, давид кезерашвили, преступность в грузии