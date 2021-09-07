https://sputnik-georgia.ru/20210907/eks-ministra-oborony-gruzii-prigovorili-zaochno-k-pyati-godam-tyurmy-259404954.html
Экс-министра обороны Грузии приговорили заочно к пяти годам тюрьмы
Экс-министра обороны Грузии приговорили заочно к пяти годам тюрьмы
Адвокат бывшего чиновника считает, что такое решение перед выборами принято для давления на Кезерашвили и на принадлежащий ему оппозиционный телеканал Formula 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T21:46+0400
2021-09-07T21:46+0400
2021-09-07T21:55+0400
новости
грузия
верховный суд грузии
давид кезерашвили
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24612/07/246120725_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_1245d230d73ca2f396d22239e733097a.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Верховный суд Грузии признал виновным экс-министра обороны Давида Кезерашвили по делу о растрате 5 млн евро – это так называемое дело "Об учениях", рассказал адвокат обвиняемого Георгий Гелхаури в беседе с Первым каналом.По словам адвоката, Верховный суд приговорил Кезерашвили заочно к пяти годам лишения свободы.Гелхаури считает, что такое решение перед выборами принято для давления на Кезерашвили и на принадлежащий ему оппозиционный телеканал Formula.По словам юриста, решение Верховного суда Грузии будет обжаловано защитой в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.Следствие утверждает, что в 2008 году Кезерашвили перечислил более 5 миллионов евро компании Girwood Business Corp, которая была зарегистрирована в оффшорной зоне. По версии прокуратуры, эти деньги должны были быть потрачены на военные учения, однако их не провели.После смены власти в Грузии в 2012 году Кезерашвили предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский горсуд его оправдал. Кезерашвили, который покинул Грузию в 2013 году (имеет гражданство Израиля), Интерпол объявил в розыск, а в 2015 году — изъял из списка разыскиваемых лиц.В августе 2017 года Тбилисский городской суд оправдал экс-министра обороны по делу о растрате более 5 миллионов евро.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210907/gruzinskaya-tyurma-ili-ukrainskaya-svoboda--chto-luchshe-dlya-saakashvili-259402128.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24612/07/246120725_243:0:2972:2047_1920x0_80_0_0_ad1764049396d89d186db2f648ab7efb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, верховный суд грузии, давид кезерашвили, преступность в грузии
Экс-министра обороны Грузии приговорили заочно к пяти годам тюрьмы
21:46 07.09.2021 (обновлено: 21:55 07.09.2021)
Адвокат бывшего чиновника считает, что такое решение перед выборами принято для давления на Кезерашвили и на принадлежащий ему оппозиционный телеканал Formula
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik.
Верховный суд Грузии признал виновным экс-министра обороны Давида Кезерашвили по делу о растрате 5 млн евро – это так называемое дело "Об учениях", рассказал адвокат обвиняемого Георгий Гелхаури в беседе с Первым каналом
.
По словам адвоката, Верховный суд приговорил Кезерашвили заочно к пяти годам лишения свободы.
Гелхаури считает, что такое решение перед выборами принято для давления на Кезерашвили и на принадлежащий ему оппозиционный телеканал Formula.
"Три года спустя, когда вы берете дело с полки, Верховный суд упустил все сроки для его рассмотрения. Три года спустя возвращение к этому делу, обсуждение и изменение приговора, когда суды первой и второй инстанций оправдали Давида Кезерашвили, служат ни чем иным, как возможностью наказать его перед выборами, хотя бы из-за информационной политики телеканала Formula. Об этом не раз заявляли представители власти, в том числе премьер-министр", – сказал адвокат.
По словам юриста, решение Верховного суда Грузии будет обжаловано защитой в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.
Следствие утверждает, что в 2008 году Кезерашвили перечислил более 5 миллионов евро компании Girwood Business Corp, которая была зарегистрирована в оффшорной зоне. По версии прокуратуры, эти деньги должны были быть потрачены на военные учения, однако их не провели.
После смены власти в Грузии в 2012 году Кезерашвили предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский горсуд его оправдал. Кезерашвили, который покинул Грузию в 2013 году (имеет гражданство Израиля), Интерпол объявил в розыск, а в 2015 году — изъял из списка разыскиваемых лиц.
В августе 2017 года Тбилисский городской суд оправдал экс-министра обороны по делу о растрате более 5 миллионов евро.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.