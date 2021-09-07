https://sputnik-georgia.ru/20210907/gruzinskaya-tyurma-ili-ukrainskaya-svoboda--chto-luchshe-dlya-saakashvili-259402128.html

Грузинская тюрьма или украинская свобода – что лучше для Саакашвили?

Грузинская тюрьма или украинская свобода – что лучше для Саакашвили?

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили в своей колонке размышляет, почему бывший президент Грузии, а ныне человек, проходящий в стране по нескольким... 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T21:00+0400

2021-09-07T21:00+0400

2021-09-07T21:28+0400

грузия

аналитика

михаил саакашвили

колумнисты

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Очередное и, наверное, последнее заявление Саакашвили, что он вернется в Грузию, былого ажиотажа не вызвало, хотя он обещал экспроприировать у Иванишвили (Бидзина Иванишвили – миллиардер, основатель правящей партии "Грузинская мечта") все имущество и раздать гражданам. Выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября, далеко не единая оппозиция во главе с партией "Единое национальное движение" не случайно объявила "референдумом", мол, или мы сформируем коалиционное правительство, или Иванишвили и его партия власти "Грузинская мечта" и дальше уведут Грузию от Запада к России. Замалчивается, что парламентское большинство от "Грузинской мечты" вышло из соглашения Шарля Мишеля, по одному из положений которого внеочередные парламентские выборы в Грузии состоятся, если партия власти возьмет на предстоящих выборах меньше 43% голосов. То есть если даже такое и случится, что исключено, внеочередных парламентских выборов не будет, соответственно, не будет и коалиционного правительства.Тогда на что надеется оппозиция? Только на революционный сценарий. Нет, вывести массы на улицы у них нет ресурса, тем более, что половина оппозиционных партий с двух-трёхпроцентным электоратом давно пошла на тайный сговор с властью и их выступление единым фронтом нереально. А вот под предлогом фальсификации выборов совершить провокации, к примеру, от рук "проправительственных хулиганов" пострадают оппозиционные политики, активисты и офисы оппозиционных партий, журналисты или избиратели – такое вполне возможно.На революционный сценарий надеется и бессменный лидер грузинской оппозиции Михаил Саакашвили. Что, как не призывом к свержению власти в Грузии, является его вчерашнее телезаявление – мол, я верю, что грузинский народ освободит меня (надо полагать, из тбилисской тюрьмы) и тем самым самого себя (надо полагать, от диктатуры "Грузинской мечты")? А если вдруг что-то пойдет не по сценарию, экс-президент, как бывало не раз, найдет причину, чтобы объяснить свое невозвращение, скорее всего опять заговорит о нерешительности или даже о предательстве в стане соратников.Однако на этот раз Саакашвили будет стараться победить из-за всех сил, потому что это его последняя попытка и хода назад у него не будет. Дело в том, что гражданину Украины Михаилу Саакашвили на его новой родине становится очень неуютно и ему скоро опять придется покинуть Киев, но бежать в США к дяде или к родителям супруги в Нидерланды Мише очень не хочется. Это означает забвение, алкоголь и наркотики. Поэтому сегодня руководитель Офиса по реформам при президенте Украины, который еще неделю назад потрясал воздух на заседаниях у Зеленского и на телевидении, рассказывая взахлеб, как проведет на Украине потрясающие реформы, привлечет астрономические западные инвестиции и победит коррупцию, сегодня бесстыже предал Украину и украинцев и заявил, что рвется назад в Грузию! Сегодня президент Зеленский, наделивший Саакашвили широкими полномочиями, да и весь украинский народ убедились, что он просто использовал Украину как плацдарм для возвращения в Грузию, как "торпеду" для удара по действующей грузинской власти, и этого ему на Украине не простят.Неделю назад Саакашвили очень серьезно проштрафился перед Зеленским и его отныне ждет опала. Оказывается, до отлета президента Украины в США Саакашвили предложил ему план, как "развести" президента США на огромные деньги. "У Горбачева и Шеварднадзе получилось взять куш под демократизацию СССР, получится и у Зеленского с Саакашвили с Украиной!" – убеждал грузинский украинец и обещал, что все уладит с Байденом по телефону, и визит Зеленского пройдет блестяще (31 августа – 1 сентября с. г.). Именно под руководством Саакашвили был разработан "План по трансформации Украины" – 80 проектов, на который Зеленский смело попросил у Байдена "ни много, ни мало" 277 миллиардов долларов, полагая, что негласная договоренность с Байденом уже достигнута по телефону, как обещал, точнее, лгал Саакашвили. Но Байден разозлился, денег не дал, на переговорах накричал да еще и в НАТО отказал! Даже на пресс-конференцию не вышел, даже не сфотографировался с Зеленским – как-никак гостем, президентом огромного государства в Европе, который стоял перед микрофоном один, униженный, что является беспрецедентным случаем.Итак, визит провалился, афера Саакашвили продать уже заложенную Украину, у которой долгов "выше крыши", не прошла. Байден, который будучи вице-президентом США, курировал Украину, сын которого – Хантер – занимался там бизнесом с добычей сланцевого газа, знает наизусть, что вкладывать инвестиции на Украине невыгодно и опасно!Какой разговор состоялся между экс-президентом Грузии и вернувшимся из США Зеленским, можно только предполагать... Вот почему для безопасности Саакашвили сейчас и впрямь лучше побыстрее вернуться в Грузию и отсидеть в грузинской тюрьме, чем находиться на Украине.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20210907/bitva-za-tbilisi-ili-vybory-vo-vremya-chumy-259377452.html

https://sputnik-georgia.ru/20210713/Prodolzhayte-obvinyat-Rossiyu-vo-vsekh-grekhakh-ili-Osobennosti-gruzinskoy-politiki-252310174.html

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2021

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грузия, аналитика, михаил саакашвили, колумнисты