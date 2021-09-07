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"Это была часть моей жизни..." – Делон о смерти Бельмондо
"Это была часть моей жизни..." – Делон о смерти Бельмондо
Ален Делон заявил, что "абсолютно подавлен" кончиной своего коллеги и друга Бельмондо 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T08:31+0400
2021-09-07T08:31+0400
2021-09-07T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Знаменитый французский актер Ален Делон признался, что "абсолютно подавлен" смертью своего коллеги и друга Жана-Поля Бельмондо.Легендарный артист скончался на 89 году жизни. Актер известен ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других."Я абсолютно подавлен... Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад", – заявил Делон в эфире телеканала CNews.Делона и Бельмондо связывало многое. Два легендарных французских актера родились примерно в одно время и были одинаково популярны в стране и в мире. Актеров часто считали соперниками, при этом сам Делон ранее говорил, что "без Бельмондо не было бы Делона, а без Делона – Бельмондо". Актеры не раз играли в одном фильме. Среди их общих работ картины "Борсалино", "Один шанс на двоих", "Будь красивой и молчи".Бельмондо родился в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер. В 1989 году был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, ален делон, зарубежные звезды
"Это была часть моей жизни..." – Делон о смерти Бельмондо
Ален Делон заявил, что "абсолютно подавлен" кончиной своего коллеги и друга Бельмондо
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Знаменитый французский актер Ален Делон признался, что "абсолютно подавлен" смертью своего коллеги и друга Жана-Поля Бельмондо.
Легендарный артист скончался на 89 году жизни. Актер известен ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.
"Я абсолютно подавлен... Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад", – заявил Делон в эфире телеканала CNews
.
Делона и Бельмондо связывало многое. Два легендарных французских актера родились примерно в одно время и были одинаково популярны в стране и в мире. Актеров часто считали соперниками, при этом сам Делон ранее говорил, что "без Бельмондо не было бы Делона, а без Делона – Бельмондо". Актеры не раз играли в одном фильме. Среди их общих работ картины "Борсалино", "Один шанс на двоих", "Будь красивой и молчи".
Бельмондо родился в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер. В 1989 году был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).
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