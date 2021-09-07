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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210907/eto-byla-chast-moey-zhizni--delon-o-smerti-belmondo-259371741.html
"Это была часть моей жизни..." – Делон о смерти Бельмондо
"Это была часть моей жизни..." – Делон о смерти Бельмондо
Ален Делон заявил, что "абсолютно подавлен" кончиной своего коллеги и друга Бельмондо 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T08:31+0400
2021-09-07T08:31+0400
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зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Знаменитый французский актер Ален Делон признался, что "абсолютно подавлен" смертью своего коллеги и друга Жана-Поля Бельмондо.Легендарный артист скончался на 89 году жизни. Актер известен ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других."Я абсолютно подавлен... Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад", – заявил Делон в эфире телеканала CNews.Делона и Бельмондо связывало многое. Два легендарных французских актера родились примерно в одно время и были одинаково популярны в стране и в мире. Актеров часто считали соперниками, при этом сам Делон ранее говорил, что "без Бельмондо не было бы Делона, а без Делона – Бельмондо". Актеры не раз играли в одном фильме. Среди их общих работ картины "Борсалино", "Один шанс на двоих", "Будь красивой и молчи".Бельмондо родился в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер. В 1989 году был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210906/umer-znamenityy-frantsuzskiy-akter-zhan-pol-belmondo-259362516.html
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культура, новости, в мире, ален делон, зарубежные звезды

"Это была часть моей жизни..." – Делон о смерти Бельмондо

08:31 07.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкФранцузский актер Ален Делон
Французский актер Ален Делон - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Ален Делон заявил, что "абсолютно подавлен" кончиной своего коллеги и друга Бельмондо
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Знаменитый французский актер Ален Делон признался, что "абсолютно подавлен" смертью своего коллеги и друга Жана-Поля Бельмондо.
Легендарный артист скончался на 89 году жизни. Актер известен ролями в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании", "Великолепный" и других.
"Я абсолютно подавлен... Это была часть моей жизни, мы вместе начинали 60 лет назад", – заявил Делон в эфире телеканала CNews.
Жан Поль Бельмондо - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
Умер культовый французский актер Жан-Поль Бельмондо
Вчера, 18:35
2104
Делона и Бельмондо связывало многое. Два легендарных французских актера родились примерно в одно время и были одинаково популярны в стране и в мире. Актеров часто считали соперниками, при этом сам Делон ранее говорил, что "без Бельмондо не было бы Делона, а без Делона – Бельмондо". Актеры не раз играли в одном фильме. Среди их общих работ картины "Борсалино", "Один шанс на двоих", "Будь красивой и молчи".
Бельмондо родился в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Рейно-Ришар. Поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Играл в картинах Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жерара Ури, Жоржа Лотнера. Дважды был номинирован на премию BAFTA как лучший иностранный актер. В 1989 году был удостоен премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". Бельмондо был награжден Почетной Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля (2011 год) и премией "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф (2016 год).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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