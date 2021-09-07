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Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210907/kakoy-budet-pyataya-volna-koronavirusa--prognoz-glavnogo-infektsionista-gruzii-259375125.html
Какой будет пятая волна коронавируса – прогноз главного инфекциониста Грузии
Какой будет пятая волна коронавируса – прогноз главного инфекциониста Грузии
Пятой волны коронавируса не избежать, но она будет менее агрессивной, чем четвертая, предполагает Тенгиз Церцвадзе 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T10:24+0400
2021-09-07T10:24+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Пятая волна коронавируса в Грузии будет, но не такой тяжелой, какой она была при третьей и четвертой волне, заявил журналистам глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.Главный инфекционист Грузии считает, что самые тяжелые дни четвертой волны коронавируса уже позади."Пятая волна в Грузии, наверное, будет потому, что она будет во всем мире. Но не думаю, что она будет тяжелой. Я все-таки думаю, что тяжелые дни мы уже пережили. Я могу это утверждать, основываясь на активную вакцинацию. Пока начнется пятая волна, количество полностью вакцинированных будет больше, это является одним из защитных барьеров, чтобы пятая волна у нас была сравнительно мягкой", – заявил Церцвадзе.Церцвадзе считает, что общество получило серьезный опыт во время четвертой волны, и люди больше будут заботиться друг о друге. Он также отметил, медицина не стоит на месте, постоянно прогрессирует, появляются новые медикаменты, которые более эффективны, чем существующие на данный момент лекарства."Я обещаю, что Грузия будет одной из первых стран, которая завезет эти медикаменты. С учетом этого, думаю, что прогноз благоприятный", – отметил Церцвадзе.Грузинские специалисты предполагают, что пятая волна коронавируса в Грузии может быть обусловлена появлением новых штаммов, также формированием недостаточного количества иммунного слоя населения и несоблюдением рекомендаций. Грузия сейчас переживает четвертую волну коронавируса. По оценкам специалистов, четвертая волна самая агрессивная, и связано это с распространением индийского штамма коронавируса. Новый штамм оказался особенно агрессивным в отношении детей и беременных. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210906/gruziya-v-ozhidanii-pyatoy-volny-koronavirusa--k-chemu-gotovitsya-minzdrav-259351142.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Какой будет пятая волна коронавируса – прогноз главного инфекциониста Грузии

10:24 07.09.2021
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© Facebook / photo: Infectious Diseases and AIDS Center / FBДиректор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе
Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© Facebook / photo: Infectious Diseases and AIDS Center / FB
Пятой волны коронавируса не избежать, но она будет менее агрессивной, чем четвертая, предполагает Тенгиз Церцвадзе
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Пятая волна коронавируса в Грузии будет, но не такой тяжелой, какой она была при третьей и четвертой волне, заявил журналистам глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
Главный инфекционист Грузии считает, что самые тяжелые дни четвертой волны коронавируса уже позади.
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"Пятая волна в Грузии, наверное, будет потому, что она будет во всем мире. Но не думаю, что она будет тяжелой. Я все-таки думаю, что тяжелые дни мы уже пережили. Я могу это утверждать, основываясь на активную вакцинацию. Пока начнется пятая волна, количество полностью вакцинированных будет больше, это является одним из защитных барьеров, чтобы пятая волна у нас была сравнительно мягкой", – заявил Церцвадзе.
Церцвадзе считает, что общество получило серьезный опыт во время четвертой волны, и люди больше будут заботиться друг о друге. Он также отметил, медицина не стоит на месте, постоянно прогрессирует, появляются новые медикаменты, которые более эффективны, чем существующие на данный момент лекарства.
"Я обещаю, что Грузия будет одной из первых стран, которая завезет эти медикаменты. С учетом этого, думаю, что прогноз благоприятный", – отметил Церцвадзе.
Грузинские специалисты предполагают, что пятая волна коронавируса в Грузии может быть обусловлена появлением новых штаммов, также формированием недостаточного количества иммунного слоя населения и несоблюдением рекомендаций.
Грузия сейчас переживает четвертую волну коронавируса. По оценкам специалистов, четвертая волна самая агрессивная, и связано это с распространением индийского штамма коронавируса. Новый штамм оказался особенно агрессивным в отношении детей и беременных.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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