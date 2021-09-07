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Каладзе назвал шесть главных направлений развития Тбилиси

Каладзе назвал шесть главных направлений развития Тбилиси

Кандидат в мэры Тбилиси – действующий мэр столицы представил основные направления своей предвыборной программы 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и действующий мэр города Каха Каладзе назвал шесть основных приоритетных программных направлений развития столицы на последующие четыре года."Наш предвыборный слоган – "Больше жизни во всех районах". Это не просто слова. Мы уже создали очень важную основу для того, чтобы город развивался и шел вперед по всем направлениям", – заявил Каладзе на презентации своей предвыборной программы.Что касается программных направлений, которые будут осуществлены в условиях менеджмента команды Каладзе, то самыми приоритетными будут: урбанистическая политика, основанная на новом генплане развития Тбилиси; политика охраны окружающей среды. По словам Каладзе, в улучшении экологической ситуации в городе большую роль сыграл проект обновления общественного транспорта, который продолжится и в будущем.Транспортная политика – еще одно направление, которое выделил Каладзе. По его словам, введен зонально-часовой паркинг и этот проект постепенно охватит все районы и улицы столицы.Говоря о социальной политике, действующий мэр обещал, что и в следующие четыре года это направление останется приоритетным и будут осуществлены новые проекты, направленные на улучшение жизни горожан.В центре внимания мэрии и в следующие четыре года будет политика в сфере образования, культуры, спорта и молодежи. За время его мэрства, по словам Каладзе, было профинансировано 320 образовательных и молодежных проектов. В помощь спортивным федерациям было выделено 44 миллиона лари.По словам Каладзе, мэрия обещала построить десять мультифункциональных комплексов в столице, однако из-за пандемии коронавируса удалось начать строительство только двух. Строительство остальных планируется в ближайшем будущем."Одним из важнейших направлений является популяризация здорового образа жизни. Мы стараемся во всех скверах открыть фитнес-зоны для людей самого разного возраста. Везде, где есть такая возможность, мы делаем беговые дорожки и велодорожки", – подчеркнул Каладзе.Калазе также коснулся политики инфраструктуры, экономики и управления. По его словам, в 2014-2017 годах было потрачено 282 миллиона лари на инфраструктуру. Однако, за последние годы, несмотря на сложное положение из-за пандемии, в этом направлении было потрачено больше 403 миллионов лари.Каладзе отметил, что в 2017 году он обещал, что бюджет столицы будет увеличен до миллиарда, и теперь он составляет миллиард 200 миллионов.Официальный обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 сентября – 3,1132 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, местные выборы