https://sputnik-georgia.ru/20210907/kaladze-nazval-shest-glavnykh-napravleniy-razvitiya-tbilisi-259379731.html
Каладзе назвал шесть главных направлений развития Тбилиси
Каладзе назвал шесть главных направлений развития Тбилиси
Кандидат в мэры Тбилиси – действующий мэр столицы представил основные направления своей предвыборной программы 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T12:02+0400
2021-09-07T12:02+0400
2021-09-07T13:18+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
местные выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24531/74/245317425_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_2602b3dde02298b9b5e1ee28dc87e514.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и действующий мэр города Каха Каладзе назвал шесть основных приоритетных программных направлений развития столицы на последующие четыре года."Наш предвыборный слоган – "Больше жизни во всех районах". Это не просто слова. Мы уже создали очень важную основу для того, чтобы город развивался и шел вперед по всем направлениям", – заявил Каладзе на презентации своей предвыборной программы.Что касается программных направлений, которые будут осуществлены в условиях менеджмента команды Каладзе, то самыми приоритетными будут: урбанистическая политика, основанная на новом генплане развития Тбилиси; политика охраны окружающей среды. По словам Каладзе, в улучшении экологической ситуации в городе большую роль сыграл проект обновления общественного транспорта, который продолжится и в будущем.Транспортная политика – еще одно направление, которое выделил Каладзе. По его словам, введен зонально-часовой паркинг и этот проект постепенно охватит все районы и улицы столицы.Говоря о социальной политике, действующий мэр обещал, что и в следующие четыре года это направление останется приоритетным и будут осуществлены новые проекты, направленные на улучшение жизни горожан.В центре внимания мэрии и в следующие четыре года будет политика в сфере образования, культуры, спорта и молодежи. За время его мэрства, по словам Каладзе, было профинансировано 320 образовательных и молодежных проектов. В помощь спортивным федерациям было выделено 44 миллиона лари.По словам Каладзе, мэрия обещала построить десять мультифункциональных комплексов в столице, однако из-за пандемии коронавируса удалось начать строительство только двух. Строительство остальных планируется в ближайшем будущем."Одним из важнейших направлений является популяризация здорового образа жизни. Мы стараемся во всех скверах открыть фитнес-зоны для людей самого разного возраста. Везде, где есть такая возможность, мы делаем беговые дорожки и велодорожки", – подчеркнул Каладзе.Калазе также коснулся политики инфраструктуры, экономики и управления. По его словам, в 2014-2017 годах было потрачено 282 миллиона лари на инфраструктуру. Однако, за последние годы, несмотря на сложное положение из-за пандемии, в этом направлении было потрачено больше 403 миллионов лари.Каладзе отметил, что в 2017 году он обещал, что бюджет столицы будет увеличен до миллиарда, и теперь он составляет миллиард 200 миллионов.Официальный обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 сентября – 3,1132 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210904/kakha-kaladze-predlozhil-konkurentam-na-post-mera-tbilisi-proyti-narkotest-259316419.html
https://sputnik-georgia.ru/20210722/Kaladze-prezentoval-novyy-slogan-Tbilisi-v-sluchae-ego-pobedy-na-vyborakh-252391914.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24531/74/245317425_279:101:1660:1137_1920x0_80_0_0_f7cf1b1617e01d7bba47b08e8bd8d49b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, местные выборы
Каладзе назвал шесть главных направлений развития Тбилиси
12:02 07.09.2021 (обновлено: 13:18 07.09.2021)
Кандидат в мэры Тбилиси – действующий мэр столицы представил основные направления своей предвыборной программы
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Кандидат в мэры Тбилиси от партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" и действующий мэр города Каха Каладзе назвал шесть основных приоритетных программных направлений развития столицы на последующие четыре года.
"Наш предвыборный слоган – "Больше жизни во всех районах". Это не просто слова. Мы уже создали очень важную основу для того, чтобы город развивался и шел вперед по всем направлениям", – заявил Каладзе на презентации своей предвыборной программы.
Что касается программных направлений, которые будут осуществлены в условиях менеджмента команды Каладзе, то самыми приоритетными будут: урбанистическая политика, основанная на новом генплане развития Тбилиси; политика охраны окружающей среды. По словам Каладзе, в улучшении экологической ситуации в городе большую роль сыграл проект обновления общественного транспорта, который продолжится и в будущем.
Транспортная политика – еще одно направление, которое выделил Каладзе. По его словам, введен зонально-часовой паркинг и этот проект постепенно охватит все районы и улицы столицы.
"В столице передвигаются 12, 10 и 8-метровые автобусы, однако мы не ограничиваемся только заменой автопарка. Мы хотим добавить дополнительные автобусы и микроавтобусы. До конца года в столице не будет ни одной желтой маршрутки. Также обязательно продолжится третья фаза реформы такси", – отметил Каладзе.
Говоря о социальной политике, действующий мэр обещал, что и в следующие четыре года это направление останется приоритетным и будут осуществлены новые проекты, направленные на улучшение жизни горожан.
В центре внимания мэрии и в следующие четыре года будет политика в сфере образования, культуры, спорта и молодежи. За время его мэрства, по словам Каладзе, было профинансировано 320 образовательных и молодежных проектов. В помощь спортивным федерациям было выделено 44 миллиона лари.
По словам Каладзе, мэрия обещала построить десять мультифункциональных комплексов в столице, однако из-за пандемии коронавируса удалось начать строительство только двух. Строительство остальных планируется в ближайшем будущем.
"Одним из важнейших направлений является популяризация здорового образа жизни. Мы стараемся во всех скверах открыть фитнес-зоны для людей самого разного возраста. Везде, где есть такая возможность, мы делаем беговые дорожки и велодорожки", – подчеркнул Каладзе.
Калазе также коснулся политики инфраструктуры, экономики и управления. По его словам, в 2014-2017 годах было потрачено 282 миллиона лари на инфраструктуру. Однако, за последние годы, несмотря на сложное положение из-за пандемии, в этом направлении было потрачено больше 403 миллионов лари.
"Мы смогли отремонтировать более тысячи улиц во всех районах столицы, однако проблемы и вызовы все еще существуют. У нас такой подход: прежде всего мы приводим в порядок коммуникации – систему водоснабжения, канализационную сеть, сточную сеть и после этого начинается обустройство дорожной инфраструктуры", – заявил Каладзе.
Каладзе отметил, что в 2017 году он обещал, что бюджет столицы будет увеличен до миллиарда, и теперь он составляет миллиард 200 миллионов.
Официальный обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 сентября – 3,1132 GEL/$1.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.