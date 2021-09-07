https://sputnik-georgia.ru/20210907/kurs-lari-na-vtornik--31132-gel1-259368073.html

Курс лари на вторник – 3,1132 GEL/$1

Курс лари на вторник – 3,1132 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0064 лари по отношению к доллару 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T09:20+0400

2021-09-07T09:20+0400

2021-09-07T09:20+0400

экономика

грузия

лари

доллар

национальный банк грузии

курс лари к доллару на сегодня в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277036_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_7c85df51e4367a104284f833d04805ab.jpg

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 7 сентября в размере 3,1132 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0064 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии