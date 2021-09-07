https://sputnik-georgia.ru/20210907/parlament-gruzii-otkryvaet-osennyuyu-sessiyu-259365333.html
Парламент Грузии открывает осеннюю сессию
Парламент Грузии открывает осеннюю сессию
В повестке дня первого заседания осенней сессии парламента – законопроект об амнистии, касающийся событий 20 июня 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T09:01+0400
2021-09-07T09:01+0400
2021-09-07T09:26+0400
политика
общество
новости
грузия
единое нацдвижение
грузинская мечта
ника мелия
амнистия
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии открывает 7 сентября осеннюю сессию – в повестке дня заседания чтение законопроекта об амнистии, касающегося событий 20 июня в третьем чтении, и другие законопроекты.Инициатором рассматриваемого депутатами законопроекта является фракция "Грузинская мечта". Правящая партия возвращается к рассмотрению вопроса после почти трехмесячного перерыва.В парламенте изначально было зарегистрировано два варианта законопроекта об амнистии – от "Грузинской мечты" и от оппозиции. Эти версии отличались, прежде всего, видением самого процесса амнистии.Закон об амнистии является одним из главных предметов спора между оппозицией и правящей партией. Он касается участников событий в ночь на 21 июня 2019 года, когда участники акции протеста, как утверждает сторона обвинения, пытались штурмом захватить здание парламента Грузии.Оппозиция считает, что проект должен коснуться только участников акций, а правящая партия провела законопроект, согласно которому под амнистию попадут все: и участники акций, и полицейские. При этом для амнистии необходимо установленное судом и прокуратурой согласие самого обвиняемого или осужденного.Этот закон важен для "Нацдвижения", так как ее председатель Ника Мелия является главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции и ему грозит до шести лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210906/saakashvili-poobeschal-vernutsya-v-gruziyu-k-predstoyaschim-vyboram-259363710.html
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политика, общество, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, ника мелия, амнистия
Парламент Грузии открывает осеннюю сессию
09:01 07.09.2021 (обновлено: 09:26 07.09.2021)
В повестке дня первого заседания осенней сессии парламента – законопроект об амнистии, касающийся событий 20 июня
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии открывает 7 сентября осеннюю сессию – в повестке дня заседания чтение законопроекта об амнистии, касающегося событий 20 июня в третьем чтении, и другие законопроекты.
Инициатором рассматриваемого депутатами законопроекта является фракция "Грузинская мечта". Правящая партия возвращается к рассмотрению вопроса после почти трехмесячного перерыва.
В парламенте изначально было зарегистрировано два варианта законопроекта об амнистии – от "Грузинской мечты" и от оппозиции. Эти версии отличались, прежде всего, видением самого процесса амнистии.
Закон об амнистии является одним из главных предметов спора между оппозицией и правящей партией. Он касается участников событий в ночь на 21 июня 2019 года, когда участники акции протеста, как утверждает сторона обвинения, пытались штурмом захватить здание парламента Грузии.
Оппозиция считает, что проект должен коснуться только участников акций, а правящая партия провела законопроект, согласно которому под амнистию попадут все: и участники акций, и полицейские. При этом для амнистии необходимо установленное судом и прокуратурой согласие самого обвиняемого или осужденного.
Этот закон важен для "Нацдвижения", так как ее председатель Ника Мелия является главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции и ему грозит до шести лет тюрьмы.
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