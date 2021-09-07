https://sputnik-georgia.ru/20210907/parlament-gruzii-otkryvaet-osennyuyu-sessiyu-259365333.html

Парламент Грузии открывает осеннюю сессию

Парламент Грузии открывает осеннюю сессию

В повестке дня первого заседания осенней сессии парламента – законопроект об амнистии, касающийся событий 20 июня 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T09:01+0400

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политика

общество

новости

грузия

единое нацдвижение

грузинская мечта

ника мелия

амнистия

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Парламент Грузии открывает 7 сентября осеннюю сессию – в повестке дня заседания чтение законопроекта об амнистии, касающегося событий 20 июня в третьем чтении, и другие законопроекты.Инициатором рассматриваемого депутатами законопроекта является фракция "Грузинская мечта". Правящая партия возвращается к рассмотрению вопроса после почти трехмесячного перерыва.В парламенте изначально было зарегистрировано два варианта законопроекта об амнистии – от "Грузинской мечты" и от оппозиции. Эти версии отличались, прежде всего, видением самого процесса амнистии.Закон об амнистии является одним из главных предметов спора между оппозицией и правящей партией. Он касается участников событий в ночь на 21 июня 2019 года, когда участники акции протеста, как утверждает сторона обвинения, пытались штурмом захватить здание парламента Грузии.Оппозиция считает, что проект должен коснуться только участников акций, а правящая партия провела законопроект, согласно которому под амнистию попадут все: и участники акций, и полицейские. При этом для амнистии необходимо установленное судом и прокуратурой согласие самого обвиняемого или осужденного.Этот закон важен для "Нацдвижения", так как ее председатель Ника Мелия является главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции и ему грозит до шести лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, общество, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, ника мелия, амнистия