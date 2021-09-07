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https://sputnik-georgia.ru/20210907/spasite-pomogite-mama-korgi-otchayanno-pytaetsya-sbezhat-ot-lyubveobilnykh-schenyat--video-259396602.html
Спасите, помогите: мама-корги отчаянно пытается сбежать от любвеобильных щенят – видео
Спасите, помогите: мама-корги отчаянно пытается сбежать от любвеобильных щенят – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T17:32+0400
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Эта мама точно познала суть материнства, и хорошо, что у нее есть хотя бы помощь в лице заботливых людей.На кадрах видно, как корги бежит по комнате, а за ней – шесть ее любвеобильных щенят, которые окружают маму и сбивают ее с ног. Та пытается хоть как-то вырваться и отбиться, но у нее никак не получается. Тогда на помощь приходит хозяин, который только криком оказывается способен утихомирить разбушевавшихся малышей.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Спасите, помогите: мама-корги отчаянно пытается сбежать от любвеобильных щенят – видео

17:32 07.09.2021
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© TikTok / corgi_hakuna_matataСпасите, помогите: мама-корги отчаянно пытается сбежать от любвеобильных щенят – видео
Спасите, помогите: мама-корги отчаянно пытается сбежать от любвеобильных щенят – видео - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© TikTok / corgi_hakuna_matata
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Эта мама точно познала суть материнства, и хорошо, что у нее есть хотя бы помощь в лице заботливых людей.
 
На кадрах видно, как корги бежит по комнате, а за ней – шесть ее любвеобильных щенят, которые окружают маму и сбивают ее с ног. Та пытается хоть как-то вырваться и отбиться, но у нее никак не получается. Тогда на помощь приходит хозяин, который только криком оказывается способен утихомирить разбушевавшихся малышей.
Смотрите на видео также:
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