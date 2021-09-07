https://sputnik-georgia.ru/20210907/spasite-pomogite-mama-korgi-otchayanno-pytaetsya-sbezhat-ot-lyubveobilnykh-schenyat--video-259396602.html
Спасите, помогите: мама-корги отчаянно пытается сбежать от любвеобильных щенят – видео
Спасите, помогите: мама-корги отчаянно пытается сбежать от любвеобильных щенят – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T17:32+0400
2021-09-07T17:32+0400
2021-09-07T17:31+0400
видеоклуб
собака
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259396544_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fe6e75e50ca67e9544988c1e7beb6da8.png
Эта мама точно познала суть материнства, и хорошо, что у нее есть хотя бы помощь в лице заботливых людей.На кадрах видно, как корги бежит по комнате, а за ней – шесть ее любвеобильных щенят, которые окружают маму и сбивают ее с ног. Та пытается хоть как-то вырваться и отбиться, но у нее никак не получается. Тогда на помощь приходит хозяин, который только криком оказывается способен утихомирить разбушевавшихся малышей.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259396544_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_a23c2f16d3360a1cd9070ac3812227ee.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Спасите, помогите: мама-корги отчаянно пытается сбежать от любвеобильных щенят – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Эта мама точно познала суть материнства, и хорошо, что у нее есть хотя бы помощь в лице заботливых людей.
На кадрах видно, как корги бежит по комнате, а за ней – шесть ее любвеобильных щенят, которые окружают маму и сбивают ее с ног. Та пытается хоть как-то вырваться и отбиться, но у нее никак не получается. Тогда на помощь приходит хозяин, который только криком оказывается способен утихомирить разбушевавшихся малышей.
Познала суть материнства: мама-собака пытается спастись от своих щенков
Мама-кошка учит котенка прыгать с высоты, но бабушка-кошка ее методами недовольна
Щенок решил поиграть с любимой игрушкой своей мамы – видео ее неожиданной реакции
Мама-кошка привела своего котенка подружиться с младенцем