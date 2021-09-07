https://sputnik-georgia.ru/20210907/spasite-pomogite-mama-korgi-otchayanno-pytaetsya-sbezhat-ot-lyubveobilnykh-schenyat--video-259396602.html

Спасите, помогите: мама-корги отчаянно пытается сбежать от любвеобильных щенят – видео

Спасите, помогите: мама-корги отчаянно пытается сбежать от любвеобильных щенят – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T17:32+0400

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Эта мама точно познала суть материнства, и хорошо, что у нее есть хотя бы помощь в лице заботливых людей.На кадрах видно, как корги бежит по комнате, а за ней – шесть ее любвеобильных щенят, которые окружают маму и сбивают ее с ног. Та пытается хоть как-то вырваться и отбиться, но у нее никак не получается. Тогда на помощь приходит хозяин, который только криком оказывается способен утихомирить разбушевавшихся малышей.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео