https://sputnik-georgia.ru/20210907/v-gruzii-kovid-status-grazhdanina-budut-opredelyat-po-qr-kodu-259390980.html

В Грузии ковид-статус гражданина будут определять по QR-коду

В Грузии ковид-статус гражданина будут определять по QR-коду

В приложении будет, в частности, отображена информация о проведенной вакцинации или перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T16:46+0400

2021-09-07T16:46+0400

2021-09-07T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Минздрав Грузии работает над разработкой приложения Covid Pass, которое будет идентифицировать ковид-статус гражданина, об этом на брифинге заявил глава инспекции труда Бека Перадзе.По его словам, приложение будет идентифицировать ковид-статус гражданина по специальному QR-коду."В этом приложении полностью будет защищена персональная информация, и при его использовании пользователь дает согласие на обработку своих данных", – сказал Перадзе.Как отметил глава инспекции, приложение будет содержать в себе информацию о ПЦР-тесте, проведенном в течение последних 72 часов. Также в течение последних 24 часов будет храниться информация о результатах так называемого быстрого тестирования. В нем будет отображена информация о проведенной вакцинации или перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев.Как заявил Перадзе, в ближайшие дни рабочая группа Минздрава встретится с представителями бизнес-сектора для ознакомления с принципами работы нового приложения. На первом этапе использование приложения будет по желанию, на основании рекомендаций Минздрава, для создания так называемых "зеленых зон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210907/kakoy-budet-pyataya-volna-koronavirusa--prognoz-glavnogo-infektsionista-gruzii-259375125.html

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