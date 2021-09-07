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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210907/v-gruzii-kovid-status-grazhdanina-budut-opredelyat-po-qr-kodu-259390980.html
В Грузии ковид-статус гражданина будут определять по QR-коду
В Грузии ковид-статус гражданина будут определять по QR-коду
В приложении будет, в частности, отображена информация о проведенной вакцинации или перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T16:46+0400
2021-09-07T16:48+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Минздрав Грузии работает над разработкой приложения Covid Pass, которое будет идентифицировать ковид-статус гражданина, об этом на брифинге заявил глава инспекции труда Бека Перадзе.По его словам, приложение будет идентифицировать ковид-статус гражданина по специальному QR-коду."В этом приложении полностью будет защищена персональная информация, и при его использовании пользователь дает согласие на обработку своих данных", – сказал Перадзе.Как отметил глава инспекции, приложение будет содержать в себе информацию о ПЦР-тесте, проведенном в течение последних 72 часов. Также в течение последних 24 часов будет храниться информация о результатах так называемого быстрого тестирования. В нем будет отображена информация о проведенной вакцинации или перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев.Как заявил Перадзе, в ближайшие дни рабочая группа Минздрава встретится с представителями бизнес-сектора для ознакомления с принципами работы нового приложения. На первом этапе использование приложения будет по желанию, на основании рекомендаций Минздрава, для создания так называемых "зеленых зон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210907/kakoy-budet-pyataya-volna-koronavirusa--prognoz-glavnogo-infektsionista-gruzii-259375125.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

В Грузии ковид-статус гражданина будут определять по QR-коду

16:46 07.09.2021 (обновлено: 16:48 07.09.2021)
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© photo: Sputnik / Roman Vladimirov / Перейти в фотобанкВ Нижегородской области будут выдавать спецпропуска в виде QR-кодов
В Нижегородской области будут выдавать спецпропуска в виде QR-кодов - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Roman Vladimirov
/
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В приложении будет, в частности, отображена информация о проведенной вакцинации или перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Минздрав Грузии работает над разработкой приложения Covid Pass, которое будет идентифицировать ковид-статус гражданина, об этом на брифинге заявил глава инспекции труда Бека Перадзе.
По его словам, приложение будет идентифицировать ковид-статус гражданина по специальному QR-коду.
"В этом приложении полностью будет защищена персональная информация, и при его использовании пользователь дает согласие на обработку своих данных", – сказал Перадзе.
Директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
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Как отметил глава инспекции, приложение будет содержать в себе информацию о ПЦР-тесте, проведенном в течение последних 72 часов. Также в течение последних 24 часов будет храниться информация о результатах так называемого быстрого тестирования. В нем будет отображена информация о проведенной вакцинации или перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев.
Как заявил Перадзе, в ближайшие дни рабочая группа Минздрава встретится с представителями бизнес-сектора для ознакомления с принципами работы нового приложения. На первом этапе использование приложения будет по желанию, на основании рекомендаций Минздрава, для создания так называемых "зеленых зон".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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