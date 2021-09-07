https://sputnik-georgia.ru/20210907/v-kakheti-pererabotano-do-47-tysyach-tonn-vinograda-259347758.html

В Кахети переработано до 47 тысяч тонн винограда

В Кахети переработано до 47 тысяч тонн винограда

Ртвели в Кахети по традиции начался в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнахи 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T07:32+0400

2021-09-07T07:32+0400

2021-09-07T07:32+0400

экономика

новости

грузия

ртвели 2021

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано до 47 тысяч тонн винограда, 15 тысяч из которых – виноград, поврежденный градом, говорится в сообщении Национального агентства вина.В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество переработанного к этому времени винограда в шесть раз превышает прошлогодние показатели.В рамках сезона сбора урожая Ртвели-2021 виноград сдали на переработку 4 100 фермеров, их общий доход составляет 45 миллионов лари.26 августа сильный град и ветер повредили в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели 4 600 гектаров виноградников. Степень повреждения варьируется от 10 до 90% в зависимости от локации.2 сентября град в Кварели и Телави повторился и повредил еще 180 гектаров виноградников. Побитый градом виноград также примет госпредприятие "Компания управления урожаем".По решению правительства Грузии, закупочная стоимость побитого градом винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.Сбор винограда в Кахетии традиционно начался с Дедоплисцкаро и Сигнахи, а с этой недели будет активно продолжаться в других муниципалитетах региона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210826/rtveli-2021-prinimat-vinograd-ot-fermerov-gruzii-gotovy-do-80-kompaniy-258684883.html

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экономика, новости, грузия, ртвели 2021