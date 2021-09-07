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В Кахети переработано до 47 тысяч тонн винограда
В Кахети переработано до 47 тысяч тонн винограда
Ртвели в Кахети по традиции начался в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнахи 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T07:32+0400
2021-09-07T07:32+0400
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ртвели 2021
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано до 47 тысяч тонн винограда, 15 тысяч из которых – виноград, поврежденный градом, говорится в сообщении Национального агентства вина.В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество переработанного к этому времени винограда в шесть раз превышает прошлогодние показатели.В рамках сезона сбора урожая Ртвели-2021 виноград сдали на переработку 4 100 фермеров, их общий доход составляет 45 миллионов лари.26 августа сильный град и ветер повредили в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели 4 600 гектаров виноградников. Степень повреждения варьируется от 10 до 90% в зависимости от локации.2 сентября град в Кварели и Телави повторился и повредил еще 180 гектаров виноградников. Побитый градом виноград также примет госпредприятие "Компания управления урожаем".По решению правительства Грузии, закупочная стоимость побитого градом винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.Сбор винограда в Кахетии традиционно начался с Дедоплисцкаро и Сигнахи, а с этой недели будет активно продолжаться в других муниципалитетах региона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/rtveli-2021-prinimat-vinograd-ot-fermerov-gruzii-gotovy-do-80-kompaniy-258684883.html
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экономика, новости, грузия, ртвели 2021

В Кахети переработано до 47 тысяч тонн винограда

07:32 07.09.2021
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© photo: Sputnik / StringerСбор урожая винограда - ртвели в регионе Кахети
Сбор урожая винограда - ртвели в регионе Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Ртвели в Кахети по традиции начался в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнахи
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано до 47 тысяч тонн винограда, 15 тысяч из которых – виноград, поврежденный градом, говорится в сообщении Национального агентства вина.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество переработанного к этому времени винограда в шесть раз превышает прошлогодние показатели.
Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
Ртвели 2021: принимать виноград от фермеров Грузии готовы до 80 компаний
26 августа, 23:04
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В рамках сезона сбора урожая Ртвели-2021 виноград сдали на переработку 4 100 фермеров, их общий доход составляет 45 миллионов лари.
26 августа сильный град и ветер повредили в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели 4 600 гектаров виноградников. Степень повреждения варьируется от 10 до 90% в зависимости от локации.
2 сентября град в Кварели и Телави повторился и повредил еще 180 гектаров виноградников. Побитый градом виноград также примет госпредприятие "Компания управления урожаем".
По решению правительства Грузии, закупочная стоимость побитого градом винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.
Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.
Сбор винограда в Кахетии традиционно начался с Дедоплисцкаро и Сигнахи, а с этой недели будет активно продолжаться в других муниципалитетах региона.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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