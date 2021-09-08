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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210908/bolee-poloviny-sotrudnikov-mvd-gruzii-privilis-ot-koronavirusa-259421769.html
Более половины сотрудников МВД Грузии привились от коронавируса
Более половины сотрудников МВД Грузии привились от коронавируса
В системе внутренних дел Грузии насчитывается более 43 тысяч сотрудников 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T14:55+0400
2021-09-08T14:55+0400
четвертая волна
новости
грузия
мвд грузии
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Более 70% сотрудников различных подразделений МВД Грузии привились от коронавируса в рамках программы массовой вакцинации, как минимум одной дозой препарата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Сотрудники МВД могут пройти вакцинацию в любой день недели без предварительной записи. Для них доступны препараты Pfizer/BioNtech, а также китайские вакцины Sinovac и Sinopharm.Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей в Грузии вакцинирована&gt;&gt;По данным ведомства, процесс массовой вакцинации интенсивно продолжается как в Тбилиси, так и в центрах иммунизации в регионах.На этот раз вакцинацию в центре иммунизации, открытом в Tbilisi Sea Plaza, прошли сотрудники охранной полиции, патрульной полиции и полиции специальных задач министерства внутренних дел.Всего в системе МВД работают более 43 тысяч человек.По данным на утро 8 сентября, в Грузии сделано 1 366 678 прививок против коронавируса, из них 27 011 за минувшие сутки. Полный курс вакцинации прошли 509 722 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Более половины сотрудников МВД Грузии привились от коронавируса

14:55 08.09.2021
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© photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of GeorgiaГрузинские полицейские делают прививки от коронавируса
Грузинские полицейские делают прививки от коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
В системе внутренних дел Грузии насчитывается более 43 тысяч сотрудников
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Более 70% сотрудников различных подразделений МВД Грузии привились от коронавируса в рамках программы массовой вакцинации, как минимум одной дозой препарата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники МВД могут пройти вакцинацию в любой день недели без предварительной записи. Для них доступны препараты Pfizer/BioNtech, а также китайские вакцины Sinovac и Sinopharm.
Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей в Грузии вакцинирована>>
По данным ведомства, процесс массовой вакцинации интенсивно продолжается как в Тбилиси, так и в центрах иммунизации в регионах.
На этот раз вакцинацию в центре иммунизации, открытом в Tbilisi Sea Plaza, прошли сотрудники охранной полиции, патрульной полиции и полиции специальных задач министерства внутренних дел.
Всего в системе МВД работают более 43 тысяч человек.
По данным на утро 8 сентября, в Грузии сделано 1 366 678 прививок против коронавируса, из них 27 011 за минувшие сутки. Полный курс вакцинации прошли 509 722 человека.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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