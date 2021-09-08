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ЕС и США недовольны "Грузинской мечтой" и голосованием по проекту поправок в Конституцию

ЕС и США недовольны "Грузинской мечтой" и голосованием по проекту поправок в Конституцию

Шаг правящей партии назван упущенной возможностью повысить независимость и прозрачность судебной системы Грузии 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T07:01+0400

2021-09-08T07:01+0400

2021-09-08T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель подверг критике решение правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от поправки в конституцию, которая меняет процедуру назначения генерального прокурора.По решению правящей партии "Грузинская мечта", проект поправок в конституцию был представлен накануне на голосование в первом чтении без пункта, предусматривающего избрание генерального прокурора 3/5 полного состава парламента.Поправки предусматривают снижение проходного барьера на выборах в парламент двух следующих созывов до 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей конституции. При этом сохраняется принцип проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.Недовольны решением правящей партии и в посольстве США."Неспособность парламента утвердить поправку к Конституции, направленную на обеспечение широкой многопартийной поддержки беспристрастного Генерального прокурора, является еще одной упущенной возможностью повысить независимость, прозрачность и целостность судебной системы Грузии. Предлагаемое изменение в процессе назначения было рекомендовано для Грузии Венецианской комиссией, международным органом юридических экспертов, в отчете, запрошенном парламентом, а также другими международными экспертами", – говорится в заявлении посольства.Как отмечается в заявлении, народ Грузии заслуживает беспристрастной, независимой судебной системы, которая не используется в политических целях. Эти реформы необходимы для европейской интеграции Грузии, считают в посольстве США.В свою очередь парламентская оппозиция поддержала представленный "Грузинской мечтой" проект поправок. В оппозиции объяснили это тем, что хотя поправка по генпрокурору туда не вошла, важно утвердить в конституции принцип проведения парламентских выборов по пропорциональной системе и при низком проходном барьере.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210907/parlament-gruzii-prinyal-novyy-proekt-popravok-v-konstitutsiyu-259400591.html

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