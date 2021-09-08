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"Есть вопросы..." – Каладзе о нежелании оппонентов сдать тест на наркотики
"Есть вопросы..." – Каладзе о нежелании оппонентов сдать тест на наркотики
Сам Каладзе уже сдал анализы на употребление восьми видов наркотиков – по всем позициям он оказался чист 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T18:09+0400
2021-09-08T18:09+0400
2021-09-08T18:09+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Нежелание кандидатов в мэры Тбилиси сдавать тест на наркотики вызывает вопросы, считает действующий градоначальник Каха Каладзе.В одном из своих предвыборных интервью Каладзе озвучил инициативу о том, что кандидаты на пост мэра Тбилиси должны сдать тест на наркотики, подобно тому, как это делается в европейских странах. Сам Каладзе уже сдал анализы в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули на употребление восьми видов наркотических средств – по всем позициям он оказался чист. Свою готовность сделать то же самое выразил лидер партии "Для народа" Георгий Гахария.В оппозиционных партиях заявляют, что у кандидатов нет проблем с наркотиками, но это не соответствует их повестке дня."Наша команда готова сдать любой тест, перед людьми и городом, но что касается политики переговоров Каладзе и Гахария, лучше пусть они закончат это, так как Гахария не сдал главный тест – не смог вести ни один процесс в условиях пандемии, а Каладзе не сдал главный тест – перед Тбилиси", – заявила кандидат от партии "Лело" Анна Бибилашвили.Кандидат от платформы "Третья сила" назвала идею Каладзе "популистской" и заявила, что она придерживается здорового образа жизни и занимается его популяризацией."Я собираюсь сдать тест, но только если меня изберут граждане. Это обязательство, которому должны следовать все чиновники", – сказала Кекенадзе.Выборы в местное самоуправление Грузии состоятся в стране 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210906/kakha-kaladze-sdal-test-na-narkotiki-259345873.html
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новости, тбилиси, каха каладзе, наркотики, местные выборы, выборы
"Есть вопросы..." – Каладзе о нежелании оппонентов сдать тест на наркотики
Сам Каладзе уже сдал анализы на употребление восьми видов наркотиков – по всем позициям он оказался чист
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Нежелание кандидатов в мэры Тбилиси сдавать тест на наркотики вызывает вопросы, считает действующий градоначальник Каха Каладзе.
В одном из своих предвыборных интервью Каладзе озвучил инициативу о том, что кандидаты на пост мэра Тбилиси должны сдать тест на наркотики, подобно тому, как это делается в европейских странах.
"Члены "Грузинской мечты" сдали тест перед тем, как войти в парламент. Удивительно, почему такого требования нет в отношении кандидатов в мэры. Наверное, есть вопросы, поэтому они не сдают, это их решение", – заявил Каладзе журналистам.
Сам Каладзе уже сдал анализы в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули на употребление восьми видов наркотических средств – по всем позициям он оказался чист. Свою готовность сделать то же самое выразил лидер партии "Для народа" Георгий Гахария.
В оппозиционных партиях заявляют, что у кандидатов нет проблем с наркотиками, но это не соответствует их повестке дня.
"Наша команда готова сдать любой тест, перед людьми и городом, но что касается политики переговоров Каладзе и Гахария, лучше пусть они закончат это, так как Гахария не сдал главный тест – не смог вести ни один процесс в условиях пандемии, а Каладзе не сдал главный тест – перед Тбилиси", – заявила кандидат от партии "Лело" Анна Бибилашвили.
Кандидат от платформы "Третья сила" назвала идею Каладзе "популистской" и заявила, что она придерживается здорового образа жизни и занимается его популяризацией.
"Я собираюсь сдать тест, но только если меня изберут граждане. Это обязательство, которому должны следовать все чиновники", – сказала Кекенадзе.
Выборы в местное самоуправление Грузии состоятся в стране 2 октября.
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