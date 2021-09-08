https://sputnik-georgia.ru/20210908/est-voprosy--kaladze-o-nezhelanii-opponentov-sdat-test-na-narkotiki-259433354.html

"Есть вопросы..." – Каладзе о нежелании оппонентов сдать тест на наркотики

"Есть вопросы..." – Каладзе о нежелании оппонентов сдать тест на наркотики

Сам Каладзе уже сдал анализы на употребление восьми видов наркотиков – по всем позициям он оказался чист 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T18:09+0400

2021-09-08T18:09+0400

2021-09-08T18:09+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

тбилиси

каха каладзе

наркотики

местные выборы

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/15/249036618_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9456c83b7715747b8dd36d168b10a76d.jpg

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Нежелание кандидатов в мэры Тбилиси сдавать тест на наркотики вызывает вопросы, считает действующий градоначальник Каха Каладзе.В одном из своих предвыборных интервью Каладзе озвучил инициативу о том, что кандидаты на пост мэра Тбилиси должны сдать тест на наркотики, подобно тому, как это делается в европейских странах. Сам Каладзе уже сдал анализы в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули на употребление восьми видов наркотических средств – по всем позициям он оказался чист. Свою готовность сделать то же самое выразил лидер партии "Для народа" Георгий Гахария.В оппозиционных партиях заявляют, что у кандидатов нет проблем с наркотиками, но это не соответствует их повестке дня."Наша команда готова сдать любой тест, перед людьми и городом, но что касается политики переговоров Каладзе и Гахария, лучше пусть они закончат это, так как Гахария не сдал главный тест – не смог вести ни один процесс в условиях пандемии, а Каладзе не сдал главный тест – перед Тбилиси", – заявила кандидат от партии "Лело" Анна Бибилашвили.Кандидат от платформы "Третья сила" назвала идею Каладзе "популистской" и заявила, что она придерживается здорового образа жизни и занимается его популяризацией."Я собираюсь сдать тест, но только если меня изберут граждане. Это обязательство, которому должны следовать все чиновники", – сказала Кекенадзе.Выборы в местное самоуправление Грузии состоятся в стране 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210906/kakha-kaladze-sdal-test-na-narkotiki-259345873.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, тбилиси, каха каладзе, наркотики, местные выборы, выборы