Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210908/est-voprosy--kaladze-o-nezhelanii-opponentov-sdat-test-na-narkotiki-259433354.html
"Есть вопросы..." – Каладзе о нежелании оппонентов сдать тест на наркотики
"Есть вопросы..." – Каладзе о нежелании оппонентов сдать тест на наркотики
Сам Каладзе уже сдал анализы на употребление восьми видов наркотиков – по всем позициям он оказался чист 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T18:09+0400
2021-09-08T18:09+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
тбилиси
каха каладзе
наркотики
местные выборы
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/15/249036618_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_9456c83b7715747b8dd36d168b10a76d.jpg
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Нежелание кандидатов в мэры Тбилиси сдавать тест на наркотики вызывает вопросы, считает действующий градоначальник Каха Каладзе.В одном из своих предвыборных интервью Каладзе озвучил инициативу о том, что кандидаты на пост мэра Тбилиси должны сдать тест на наркотики, подобно тому, как это делается в европейских странах. Сам Каладзе уже сдал анализы в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули на употребление восьми видов наркотических средств – по всем позициям он оказался чист. Свою готовность сделать то же самое выразил лидер партии "Для народа" Георгий Гахария.В оппозиционных партиях заявляют, что у кандидатов нет проблем с наркотиками, но это не соответствует их повестке дня."Наша команда готова сдать любой тест, перед людьми и городом, но что касается политики переговоров Каладзе и Гахария, лучше пусть они закончат это, так как Гахария не сдал главный тест – не смог вести ни один процесс в условиях пандемии, а Каладзе не сдал главный тест – перед Тбилиси", – заявила кандидат от партии "Лело" Анна Бибилашвили.Кандидат от платформы "Третья сила" назвала идею Каладзе "популистской" и заявила, что она придерживается здорового образа жизни и занимается его популяризацией."Я собираюсь сдать тест, но только если меня изберут граждане. Это обязательство, которому должны следовать все чиновники", – сказала Кекенадзе.Выборы в местное самоуправление Грузии состоятся в стране 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210906/kakha-kaladze-sdal-test-na-narkotiki-259345873.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/15/249036618_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_d8ace0e4255084e1a52fd52a779fb8ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, тбилиси, каха каладзе, наркотики, местные выборы, выборы

"Есть вопросы..." – Каладзе о нежелании оппонентов сдать тест на наркотики

18:09 08.09.2021
347
© Sputnik / Viktor KaminskyКаха Каладзе на презентации
Каха Каладзе на презентации - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Сам Каладзе уже сдал анализы на употребление восьми видов наркотиков – по всем позициям он оказался чист
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Нежелание кандидатов в мэры Тбилиси сдавать тест на наркотики вызывает вопросы, считает действующий градоначальник Каха Каладзе.
В одном из своих предвыборных интервью Каладзе озвучил инициативу о том, что кандидаты на пост мэра Тбилиси должны сдать тест на наркотики, подобно тому, как это делается в европейских странах.

"Члены "Грузинской мечты" сдали тест перед тем, как войти в парламент. Удивительно, почему такого требования нет в отношении кандидатов в мэры. Наверное, есть вопросы, поэтому они не сдают, это их решение", – заявил Каладзе журналистам.

Сам Каладзе уже сдал анализы в Национальном бюро экспертизы имени Левана Самхараули на употребление восьми видов наркотических средств – по всем позициям он оказался чист. Свою готовность сделать то же самое выразил лидер партии "Для народа" Георгий Гахария.
В оппозиционных партиях заявляют, что у кандидатов нет проблем с наркотиками, но это не соответствует их повестке дня.
"Наша команда готова сдать любой тест, перед людьми и городом, но что касается политики переговоров Каладзе и Гахария, лучше пусть они закончат это, так как Гахария не сдал главный тест – не смог вести ни один процесс в условиях пандемии, а Каладзе не сдал главный тест – перед Тбилиси", – заявила кандидат от партии "Лело" Анна Бибилашвили.
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 06.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Каха Каладзе сдал тест на наркотики
6 сентября, 13:11
582
Кандидат от платформы "Третья сила" назвала идею Каладзе "популистской" и заявила, что она придерживается здорового образа жизни и занимается его популяризацией.
"Я собираюсь сдать тест, но только если меня изберут граждане. Это обязательство, которому должны следовать все чиновники", – сказала Кекенадзе.
Выборы в местное самоуправление Грузии состоятся в стране 2 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
010000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:52Грузию и Португалию могут связать прямые авиарейсы
19:36Дом юстиции на колесах – в Аджарии стартовал пилотный проект Минюста Грузии
19:19Состояние младенцев-близнецов c COVID в Грузии стабилизировалось
18:09"Есть вопросы..." – Каладзе о нежелании оппонентов сдать тест на наркотики
17:52Именем актера Кахи Кавсадзе в Тбилиси назовут улицу
17:36Травма полузащитника сборной Грузии по футболу оказалась несерьезной
17:20Одна из улиц Тбилиси будет названа именем певца Зураба Доиджашвили
17:06"На ворованные у государства миллиарды" – в США появился клон фонда Навального
17:05Карабахская война и новые возможности: о чем говорили Пашинян и Гарибашвили в Тбилиси
16:32В Грузии построят первую в регионе Торговую деревню
16:18Убийство гражданки Австралии в Тбилиси раскрыто
15:59Капитан сборной Грузии по баскетболу избран президентом Ассоциации игроков Евролиги
15:57Как премьера Армении Пашиняна встретили в столице Грузии - видео
15:43Педагог из Грузии стала лауреатом премии Global Teacher Award
15:07Визит Пашиняна в Грузию: что на повестке?
14:55Более половины сотрудников МВД Грузии привились от коронавируса
14:24Мэрия Тбилиси оплатит учебу социально незащищенным студентам
14:21Премьер-министр Армении прибыл в Грузию
14:12В Грузии произошло землетрясение
13:54Грузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентября