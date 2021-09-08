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Курс лари на среду – 3,1115 GEL/$1
Курс лари на среду – 3,1115 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T09:20+0400
2021-09-08T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 сентября в размере 3,1115 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на среду – 3,1115 GEL/$1

09:20 08.09.2021
108
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 сентября в размере 3,1115 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 8 сентября
Кросс-курс основных валют на 8 сентября - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
Кросс-курс основных валют на 8 сентября
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