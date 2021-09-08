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Мэрия Тбилиси оплатит учебу социально незащищенным студентам
Мэрия Тбилиси оплатит учебу социально незащищенным студентам
Максимальный размер финансирования учебы социально незащищенным студентам – 2 250 лари в год и 1 125 лари за семестр 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T14:24+0400
2021-09-08T14:24+0400
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
студенты
финансирование
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Заявки от социально незащищенных студентов на финансирование учебы для социально незащищенных студентов мэрия Тбилиси начнет принимать с 10 сентября.Как заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства, в последние годы в рамках программы содействия социально незащищенным студентам, финансирование получили до 5 тысяч человека. А в 2021 году в программу были внесены изменения.Каладзе назвал шесть главных направлений развития Тбилиси&gt;&gt;В частности, объем финансирования программы для социально незащищенных студентов увеличился. Финансовая помощь предоставляется студентам, зарегистрированным в Тбилиси, семьи которых имеют рейтинг в 150 000 баллов или меньше в единой базе данных социально незащищенных.По информации Каладзе, в результате изменений во время весеннего семестра 2021 учебного года финансирование получили 1,4 тысячи студентов.Документация и заявление должны быть поданы студентом лично. Заявки будут приниматься с 10 сентября до 30 октября 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, студенты, финансирование

Мэрия Тбилиси оплатит учебу социально незащищенным студентам

14:24 08.09.2021
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© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха
Студенты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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Максимальный размер финансирования учебы социально незащищенным студентам – 2 250 лари в год и 1 125 лари за семестр
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Заявки от социально незащищенных студентов на финансирование учебы для социально незащищенных студентов мэрия Тбилиси начнет принимать с 10 сентября.
Как заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства, в последние годы в рамках программы содействия социально незащищенным студентам, финансирование получили до 5 тысяч человека. А в 2021 году в программу были внесены изменения.
Каладзе назвал шесть главных направлений развития Тбилиси>>
В частности, объем финансирования программы для социально незащищенных студентов увеличился. Финансовая помощь предоставляется студентам, зарегистрированным в Тбилиси, семьи которых имеют рейтинг в 150 000 баллов или меньше в единой базе данных социально незащищенных.
По информации Каладзе, в результате изменений во время весеннего семестра 2021 учебного года финансирование получили 1,4 тысячи студентов.

"Максимальный размер финансирования – 2 250 лари в год и 1 125 лари за семестр – зависит от академической успеваемости студента. Деньги выдаются по семестрам, дважды в год", – заявил Каладзе.

Документация и заявление должны быть поданы студентом лично. Заявки будут приниматься с 10 сентября до 30 октября 2021 года.
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