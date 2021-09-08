https://sputnik-georgia.ru/20210908/meriya-tbilisi-oplatit-uchebu-sotsialno-nezaschischennym-studentam-259420155.html

Мэрия Тбилиси оплатит учебу социально незащищенным студентам

Мэрия Тбилиси оплатит учебу социально незащищенным студентам

Максимальный размер финансирования учебы социально незащищенным студентам – 2 250 лари в год и 1 125 лари за семестр 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T14:24+0400

2021-09-08T14:24+0400

2021-09-08T14:24+0400

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финансирование

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Заявки от социально незащищенных студентов на финансирование учебы для социально незащищенных студентов мэрия Тбилиси начнет принимать с 10 сентября.Как заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства, в последние годы в рамках программы содействия социально незащищенным студентам, финансирование получили до 5 тысяч человека. А в 2021 году в программу были внесены изменения.Каладзе назвал шесть главных направлений развития Тбилиси>>В частности, объем финансирования программы для социально незащищенных студентов увеличился. Финансовая помощь предоставляется студентам, зарегистрированным в Тбилиси, семьи которых имеют рейтинг в 150 000 баллов или меньше в единой базе данных социально незащищенных.По информации Каладзе, в результате изменений во время весеннего семестра 2021 учебного года финансирование получили 1,4 тысячи студентов.Документация и заявление должны быть поданы студентом лично. Заявки будут приниматься с 10 сентября до 30 октября 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, студенты, финансирование