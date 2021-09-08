https://sputnik-georgia.ru/20210908/premer-ministr-armenii-pribyvaet-s-ofitsialnym-vizitom-v-tbilisi-259408149.html

Премьер-министр Армении прибывает с официальным визитом в Тбилиси

Премьер-министр Армении прибывает с официальным визитом в Тбилиси

Никол Пашинян встретится со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили 08.09.2021, Sputnik Грузия

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визит

никол пашинян

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию 8 сентября с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства.Официальная церемония встречи состоится в администрации правительства Грузии. В рамках визита Пашинян встретится со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили.Названа дата визита Пашиняна в Грузию: что ждут в Армении от поездки>>В рамках визита запланированы грузино-армянские переговоры на высшем уровне, после чего премьер-министры Армении и Грузии выступят с заявлениями для СМИ. Кроме того, Никол Пашинян вместе с членами делегации возложит венок к Мемориалу Героев, погибших в борьбе за единство Грузии.После "бархатной революции" в Армении это третий визит Пашиняна в ранге премьера в Тбилиси. Первый визит Пашиняна в Грузию состоялся в мае 2018 года. В сентябре того же года состоялся визит грузинской делегации во главе с тогдашним премьер-министром Мамукой Бахтадзе в Ереван. А в октябре 2019 года в Армению прибыла делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.В мае 2021 года в Армению посетил нынешний глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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