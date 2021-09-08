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Премьер-министр Армении прибывает с официальным визитом в Тбилиси
Премьер-министр Армении прибывает с официальным визитом в Тбилиси
Никол Пашинян встретится со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T10:07+0400
2021-09-08T10:17+0400
политика
новости
грузия
армения
визит
никол пашинян
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию 8 сентября с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства.Официальная церемония встречи состоится в администрации правительства Грузии. В рамках визита Пашинян встретится со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили.Названа дата визита Пашиняна в Грузию: что ждут в Армении от поездки&gt;&gt;В рамках визита запланированы грузино-армянские переговоры на высшем уровне, после чего премьер-министры Армении и Грузии выступят с заявлениями для СМИ. Кроме того, Никол Пашинян вместе с членами делегации возложит венок к Мемориалу Героев, погибших в борьбе за единство Грузии.После "бархатной революции" в Армении это третий визит Пашиняна в ранге премьера в Тбилиси. Первый визит Пашиняна в Грузию состоялся в мае 2018 года. В сентябре того же года состоялся визит грузинской делегации во главе с тогдашним премьер-министром Мамукой Бахтадзе в Ереван. А в октябре 2019 года в Армению прибыла делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.В мае 2021 года в Армению посетил нынешний глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, армения, визит, никол пашинян

Премьер-министр Армении прибывает с официальным визитом в Тбилиси

10:07 08.09.2021 (обновлено: 10:17 08.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexey Danichev / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
/
Перейти в фотобанк
Никол Пашинян встретится со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию 8 сентября с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства.
Официальная церемония встречи состоится в администрации правительства Грузии. В рамках визита Пашинян встретится со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили.
Названа дата визита Пашиняна в Грузию: что ждут в Армении от поездки>>
В рамках визита запланированы грузино-армянские переговоры на высшем уровне, после чего премьер-министры Армении и Грузии выступят с заявлениями для СМИ. Кроме того, Никол Пашинян вместе с членами делегации возложит венок к Мемориалу Героев, погибших в борьбе за единство Грузии.
После "бархатной революции" в Армении это третий визит Пашиняна в ранге премьера в Тбилиси. Первый визит Пашиняна в Грузию состоялся в мае 2018 года. В сентябре того же года состоялся визит грузинской делегации во главе с тогдашним премьер-министром Мамукой Бахтадзе в Ереван. А в октябре 2019 года в Армению прибыла делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.
В мае 2021 года в Армению посетил нынешний глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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