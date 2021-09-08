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Сборная Грузии по футболу крупно проиграла Болгарии в тест-матче
Сборная Грузии по футболу крупно проиграла Болгарии в тест-матче
Несмотря на товарищеский статус встреча получилась достаточно грубой – на двоих команды совершили 38 фолов и получили шесть желтых карточек 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T22:37+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу уступила Болгарии 1:4 в товарищеском матче, состоявшемся в Софии.Уже в первом тайме хозяева забили три гола в ворота Георгия Мамардашвили, дебютировавшего в составе главной сборной страны. Отличились Тодор Неделев, Димитар Илиев и Спас Делев.Через несколько минут после перерыва хозяева забили четвертый гол. Его автором стал Андреа Христов.Единственное, чем смогли ответить подопечные Вилли Саньоля, голом престижа в исполнении Зурико Давиташвили. Для 20-летнего атакующего полузащитника тульского "Арсенала" этот гол стал дебютным в составе сборной Грузии.Стоит отметить, что несмотря на товарищеский статус, встреча получилась достаточно грубой. На двоих команды совершили 38 (!) фолов (по 19 с каждой стороны), шесть из которых были удостоены желтыми карточками.Для французского специалиста Вилли Саньоля, этот матч стал седьмым на посту главного тренера сборной Грузии. Под его руководством команда потерпела пять поражений, один раз сыграла вничью и одержала единственную победу в товарищеской игре над Румынией (2:1).Следующие матчи сборная Грузии проведет в октябре в отборочном цикле ЧМ-2022. 9 числа Грузия на своем поле примет Грецию, а через три дня на выезде сыграет с Косово.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, болгария

Сборная Грузии по футболу крупно проиграла Болгарии в тест-матче

22:37 08.09.2021
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© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEVОтборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на "Динамо Арене". Второй тайм, счет 2:1 в пользу Испании
Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Испании на Динамо Арене. Второй тайм, счет 2:1 в пользу Испании - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Несмотря на товарищеский статус встреча получилась достаточно грубой – на двоих команды совершили 38 фолов и получили шесть желтых карточек
ТБИЛИСИ, 8 сен – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу уступила Болгарии 1:4 в товарищеском матче, состоявшемся в Софии.
Уже в первом тайме хозяева забили три гола в ворота Георгия Мамардашвили, дебютировавшего в составе главной сборной страны. Отличились Тодор Неделев, Димитар Илиев и Спас Делев.
Через несколько минут после перерыва хозяева забили четвертый гол. Его автором стал Андреа Христов.
Единственное, чем смогли ответить подопечные Вилли Саньоля, голом престижа в исполнении Зурико Давиташвили. Для 20-летнего атакующего полузащитника тульского "Арсенала" этот гол стал дебютным в составе сборной Грузии.
Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
Вилли Саньоль: максимально стараюсь использовать принцип ротации
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Стоит отметить, что несмотря на товарищеский статус, встреча получилась достаточно грубой. На двоих команды совершили 38 (!) фолов (по 19 с каждой стороны), шесть из которых были удостоены желтыми карточками.
Для французского специалиста Вилли Саньоля, этот матч стал седьмым на посту главного тренера сборной Грузии. Под его руководством команда потерпела пять поражений, один раз сыграла вничью и одержала единственную победу в товарищеской игре над Румынией (2:1).
Следующие матчи сборная Грузии проведет в октябре в отборочном цикле ЧМ-2022. 9 числа Грузия на своем поле примет Грецию, а через три дня на выезде сыграет с Косово.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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