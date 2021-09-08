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https://sputnik-georgia.ru/20210908/smi-nazvali-datu-zapuska-severnogo-potoka--2-259437875.html
СМИ назвали дату запуска "Северного потока - 2"
СМИ назвали дату запуска "Северного потока - 2"
Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что компания пустит газ по нему уже в этом отопительном сезоне 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T20:23+0400
2021-09-08T20:23+0400
россия
в мире
северный поток-2
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. "Газпром" планирует начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" с 1 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Об этом пишет РИА Новости.Отмечается, что сроки фактического поступления топлива в европейскую газотранспортную систему будут зависеть от решения немецкого регулятора."Газпром" не стал комментировать РИА Новости эту информацию.Глава госкорпорации Алексей Миллер ранее заявил, что компания пустит газ по нему уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе.При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что входящий в ЕС трубопровод обязан либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина, опасаясь потерять доходы от транзита. В декабре 2019 года Вашингтон ввел ограничительные меры против газопровода.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток - 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.
https://sputnik-georgia.ru/20210908/stroitelstvo-severnogo-potoka-2-vse-idet-po-planu---video-259421382.html
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россия, в мире, северный поток-2

СМИ назвали дату запуска "Северного потока - 2"

20:23 08.09.2021
308
© photo: Sputnik / Ekaterina Solovieva / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Solovieva
/
Перейти в фотобанк
Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что компания пустит газ по нему уже в этом отопительном сезоне
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. "Газпром" планирует начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" с 1 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что сроки фактического поступления топлива в европейскую газотранспортную систему будут зависеть от решения немецкого регулятора.
"Газпром" не стал комментировать РИА Новости эту информацию.
Глава госкорпорации Алексей Миллер ранее заявил, что компания пустит газ по нему уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе.
Северный поток 2: все идет по плану - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
Строительство Северного потока - 2: все идет по плану – видео
13:28
188
При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что входящий в ЕС трубопровод обязан либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина, опасаясь потерять доходы от транзита. В декабре 2019 года Вашингтон ввел ограничительные меры против газопровода.
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток - 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.
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