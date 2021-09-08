https://sputnik-georgia.ru/20210908/smi-nazvali-datu-zapuska-severnogo-potoka--2-259437875.html

СМИ назвали дату запуска "Северного потока - 2"

СМИ назвали дату запуска "Северного потока - 2"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что компания пустит газ по нему уже в этом отопительном сезоне 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T20:23+0400

2021-09-08T20:23+0400

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россия

в мире

северный поток-2

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. "Газпром" планирует начать поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" с 1 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Об этом пишет РИА Новости.Отмечается, что сроки фактического поступления топлива в европейскую газотранспортную систему будут зависеть от решения немецкого регулятора."Газпром" не стал комментировать РИА Новости эту информацию.Глава госкорпорации Алексей Миллер ранее заявил, что компания пустит газ по нему уже в этом отопительном сезоне. Объемы поставок в 2021 году могут составить 5,6 миллиарда кубометров. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на этой неделе.При этом регулятор и суд в Германии постановили не выводить проект из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Ее нормативы гласят, что входящий в ЕС трубопровод обязан либо частично заполняться альтернативным поставщиком, либо его участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина, опасаясь потерять доходы от транзита. В декабре 2019 года Вашингтон ввел ограничительные меры против газопровода.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток - 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.

https://sputnik-georgia.ru/20210908/stroitelstvo-severnogo-potoka-2-vse-idet-po-planu---video-259421382.html

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россия, в мире, северный поток-2