https://sputnik-georgia.ru/20210908/stalo-izvestno-ob-umershem-brate-bliznetse-zhanny-friske-259424023.html

Стало известно об умершем брате-близнеце Жанны Фриске

Стало известно об умершем брате-близнеце Жанны Фриске

Оказывается, перед своей смертью известная певица говорила, что это "братик зовет ее к себе" 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T16:16+0400

2021-09-08T16:16+0400

2021-09-08T16:16+0400

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жанна фриске

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Отец покойной артистки Жанны Фриске Владимир впервые рассказал об умершем брате-близнеце дочери.Тяжелым воспоминанием мужчина поделился в интервью на YouTube-канале "Психология звезд". Владимир Фриске рассказал, что дети родились на седьмом месяце беременности: Жанна весила 1 300 граммов, а ее брат – 2 640. Проблема была в том, что у мальчика была непроходимость кишечника, поэтому его сразу отвезли в больницу. Однако через две недели Владимиру сообщили, что ребенок умер. Сотрудница роддома тогда спросила, будут ли они хоронить мальчика. "Я ей: "А как, чего, куда?". Ну она говорит: "Не обязательно. Можем в общую, надо только заплатить деньги", – поведал глава семейства в интервью YouTube-каналу "Психология звезд". По его словам, они с супругой сначала сильно переживали из-за потери сына. Однако, Фриске признался, что они довольно быстро забыли о горе. А Жанна Фриске часто вспоминала покойного брата. Даже во время болезни, которая и унесла жизнь артистки, она говорила: "Это братик зовет меня к себе". Жанна Фриске в 2015 году в возрасте 40 лет скончалась из-за рака мозга. У нее остался сын Платон, которого сейчас воспитывает его отец – телеведущий Дмитрий Шепелев.Читайте также:

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российский шоу-бизнес, жанна фриске