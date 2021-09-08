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Стало известно об умершем брате-близнеце Жанны Фриске
Стало известно об умершем брате-близнеце Жанны Фриске
Оказывается, перед своей смертью известная певица говорила, что это "братик зовет ее к себе" 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T16:16+0400
2021-09-08T16:16+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
жанна фриске
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Отец покойной артистки Жанны Фриске Владимир впервые рассказал об умершем брате-близнеце дочери.Тяжелым воспоминанием мужчина поделился в интервью на YouTube-канале "Психология звезд". Владимир Фриске рассказал, что дети родились на седьмом месяце беременности: Жанна весила 1 300 граммов, а ее брат – 2 640. Проблема была в том, что у мальчика была непроходимость кишечника, поэтому его сразу отвезли в больницу. Однако через две недели Владимиру сообщили, что ребенок умер. Сотрудница роддома тогда спросила, будут ли они хоронить мальчика. "Я ей: "А как, чего, куда?". Ну она говорит: "Не обязательно. Можем в общую, надо только заплатить деньги", – поведал глава семейства в интервью YouTube-каналу "Психология звезд". По его словам, они с супругой сначала сильно переживали из-за потери сына. Однако, Фриске признался, что они довольно быстро забыли о горе. А Жанна Фриске часто вспоминала покойного брата. Даже во время болезни, которая и унесла жизнь артистки, она говорила: "Это братик зовет меня к себе". Жанна Фриске в 2015 году в возрасте 40 лет скончалась из-за рака мозга. У нее остался сын Платон, которого сейчас воспитывает его отец – телеведущий Дмитрий Шепелев.Читайте также:
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российский шоу-бизнес, жанна фриске

Стало известно об умершем брате-близнеце Жанны Фриске

16:16 08.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Жанна Фриске на церемонии вручения премии "Женщина года Glamour 2009"
Певица Жанна Фриске на церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009 - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Оказывается, перед своей смертью известная певица говорила, что это "братик зовет ее к себе"
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Отец покойной артистки Жанны Фриске Владимир впервые рассказал об умершем брате-близнеце дочери.
Тяжелым воспоминанием мужчина поделился в интервью на YouTube-канале "Психология звезд".
Владимир Фриске рассказал, что дети родились на седьмом месяце беременности: Жанна весила 1 300 граммов, а ее брат – 2 640. Проблема была в том, что у мальчика была непроходимость кишечника, поэтому его сразу отвезли в больницу. Однако через две недели Владимиру сообщили, что ребенок умер.
Сотрудница роддома тогда спросила, будут ли они хоронить мальчика. "Я ей: "А как, чего, куда?". Ну она говорит: "Не обязательно. Можем в общую, надо только заплатить деньги", – поведал глава семейства в интервью YouTube-каналу "Психология звезд".
По его словам, они с супругой сначала сильно переживали из-за потери сына. Однако, Фриске признался, что они довольно быстро забыли о горе. А Жанна Фриске часто вспоминала покойного брата. Даже во время болезни, которая и унесла жизнь артистки, она говорила: "Это братик зовет меня к себе".
Жанна Фриске в 2015 году в возрасте 40 лет скончалась из-за рака мозга. У нее остался сын Платон, которого сейчас воспитывает его отец – телеведущий Дмитрий Шепелев.
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