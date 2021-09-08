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В странах Южного Кавказа прошел конкурс среди молодых журналистов и специалистов

В странах Южного Кавказа прошел конкурс среди молодых журналистов и специалистов

Конкурс на лучшие научно-публицистические эссе прошел в странах Южного Кавказа среди молодых журналистов и специалистов. Как состоялась церемония награждения... 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T09:30+0400

2021-09-08T09:30+0400

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пресс-центр

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пресс-центр

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Победители конкурса эссе, организованном пресс-клубом "Джейран медиа", считают, что журналистам и молодым специалистам из Азербайджана, Армении и Грузии есть что сказать об актуальных проблемах и это особенно важно в период пандемии коронавируса.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Я считаю, что подобные работы показывают всю глубину ума специалистов, которые работают в соответствующих направлениях и хотят что-то донести до других людей, граждан своей страны", – рассказала победительница конкурса Нино Скворцова. Такие конкурсы по выявлению молодых талантов важны в непростое время пандемии, заявил один из его участников Николоз Бицадзе."Спасибо "Джейран медиа" и Sputnik за прекрасный конкурс. Это очень важно с точки зрения выявления молодых талантов и молодых специалистов, работающих в этой области, и их поддержки. Тем более, что сейчас непростое время, учитывая пандемию", – сказал Бицадзе.Победители и призеры конкурса получили сертификаты и памятные подарки.Целью проведения конкурса было пробуждение интереса к истории и современным процессам интеграции стран Южного Кавказа и России среди молодых журналистов и специалистов, а также выявление новых точек соприкосновения и интересных мнений по перспективам многостороннего взаимодействия стран региона. Победители конкурса определялись жюри в следующих номинациях: "COVID-19: национальные проблемы и интеграционные решения", "Современные международные отношения в рамках интеграционных проектов на постсоветском пространстве и их перспективы: ЕАЭС, СНГ, ОДКБ" и "Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне: вызовы и угрозы".В состав жюри конкурса вошли заместитель начальника управления Международного информационного агентство и радио Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА "Россия сегодня" Елена Загородняя, руководитель Департамента Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии по молодежному сотрудничеству, Сопредседатель Молодежной Ассамблеи народов Евразии Марианна Григорович, старший редактор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Егор Созаев-Гурьев.

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