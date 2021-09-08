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Валерий Меладзе нашел своего двойника – фото
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Валерий Шотаевич - обладатель отличного чувства юмора и частенько радует подписчиков оригинальными шутками
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе на концерте нашел своего "двойника".
Меладзе поделился фотографией в своем Instagram, где стоит, держа подушку с изображением себя практически во весь рост.
"Выпросил у зрителей своего двойника. Он перекочевал через весь зал, пока добирался до сцены, но продолжал улыбаться", - подписал пост артист.
Подписчики "двойником" остались довольны, однако сошлись на том, что оригинал ему не превзойти.
"С ростом промахнулись! Оригинал круче, однако", "У меня почти такой же мягкий Валера! Каждый день с ним засыпаю. Простите!", "Тоже такого хочу", "А с какой стороны Валерий?", "Это супруге надо дома оставить. А вам подушку в виде Альбины в полный рост", - пишут под фото подписчики.
Валерий Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. В 1989 году вместе со своим родным братом Константином Меладзе вошел в состав группы "Диалог", которую покинул в 1993 году. Впервые выступил сольно с песней "Не тревожь мне душу, скрипка" в 1992 году. В 1995 году вышел первый сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", моментально принесший ему славу. С самого начала и по сей день автором текстов, музыки и аранжировок всех песен Валерия является Константин Меладзе.
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