https://sputnik-georgia.ru/20210908/valeriy-meladze-nashel-svoego-dvoynika--foto-259421532.html

Валерий Меладзе нашел своего двойника – фото

Валерий Меладзе нашел своего двойника – фото

Валерий Шотаевич - обладатель отличного чувства юмора и частенько радует подписчиков оригинальными шутками 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T14:40+0400

2021-09-08T14:40+0400

2021-09-08T14:40+0400

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валерий меладзе

альбина джанабаева

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе на концерте нашел своего "двойника".Меладзе поделился фотографией в своем Instagram, где стоит, держа подушку с изображением себя практически во весь рост."Выпросил у зрителей своего двойника. Он перекочевал через весь зал, пока добирался до сцены, но продолжал улыбаться", - подписал пост артист.Подписчики "двойником" остались довольны, однако сошлись на том, что оригинал ему не превзойти."С ростом промахнулись! Оригинал круче, однако", "У меня почти такой же мягкий Валера! Каждый день с ним засыпаю. Простите!", "Тоже такого хочу", "А с какой стороны Валерий?", "Это супруге надо дома оставить. А вам подушку в виде Альбины в полный рост", - пишут под фото подписчики.Валерий Меладзе родился 23 июня 1965 года в Батуми. В 1989 году вместе со своим родным братом Константином Меладзе вошел в состав группы "Диалог", которую покинул в 1993 году. Впервые выступил сольно с песней "Не тревожь мне душу, скрипка" в 1992 году. В 1995 году вышел первый сольный альбом Валерия Меладзе "Сэра", моментально принесший ему славу. С самого начала и по сей день автором текстов, музыки и аранжировок всех песен Валерия является Константин Меладзе.Читайте также:

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валерий меладзе, альбина джанабаева, российский шоу-бизнес