https://sputnik-georgia.ru/20210909/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-455--259447826.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 455
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 455
За последние 24 часа от коронавируса скончались 58 человек, выздоровели за сутки 4 427 пациентов, а с начала пандемии – 531 764 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T10:47+0400
2021-09-09T10:47+0400
2021-09-09T10:55+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259391749_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_cbb762b749f1224e29ebd9ec01b25e78.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 455. Скончались 58 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 572 948 случаев заражения.Грузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентября>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 427 человек, а с начала пандемии – 531 764. Скончались 8 035.За сутки сделано 36 151 тест, в том числе 19 693 на антиген и 16 458 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 6,79%, за последние 14 дней – 8,48%, за последние семь дней – 7,69%.К этому времени сделано 1 405 877 прививок, в том числе за последние сутки – 24 670.В карантине в данное время находятся 85 человек, в стационарах – 6 417, в ковид-гостиницах – 2 032.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/07/259391749_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_dce0a733a43584ca71aaab1827c14a93.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 455
10:47 09.09.2021 (обновлено: 10:55 09.09.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 58 человек, выздоровели за сутки 4 427 пациентов, а с начала пандемии – 531 764
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 455. Скончались 58 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 572 948 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 427 человек, а с начала пандемии – 531 764. Скончались 8 035.
За сутки сделано 36 151 тест, в том числе 19 693 на антиген и 16 458 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 6,79%, за последние 14 дней – 8,48%, за последние семь дней – 7,69%.
К этому времени сделано 1 405 877 прививок, в том числе за последние сутки – 24 670.
В карантине в данное время находятся 85 человек, в стационарах – 6 417, в ковид-гостиницах – 2 032.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.