https://sputnik-georgia.ru/20210909/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-455--259447826.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 455

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 455

За последние 24 часа от коронавируса скончались 58 человек, выздоровели за сутки 4 427 пациентов, а с начала пандемии – 531 764 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T10:47+0400

2021-09-09T10:47+0400

2021-09-09T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 455. Скончались 58 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 572 948 случаев заражения.Грузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентября>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 427 человек, а с начала пандемии – 531 764. Скончались 8 035.За сутки сделано 36 151 тест, в том числе 19 693 на антиген и 16 458 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 6,79%, за последние 14 дней – 8,48%, за последние семь дней – 7,69%.К этому времени сделано 1 405 877 прививок, в том числе за последние сутки – 24 670.В карантине в данное время находятся 85 человек, в стационарах – 6 417, в ковид-гостиницах – 2 032.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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