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Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210908/gruziya-poluchit-sto-tysyach-doz-vaktsiny-sinopharm-11-sentyabrya-259418440.html
Грузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентября
Грузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентября
Регистрация на Sinopharm возобновится с понедельника, 13 сентября 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T13:54+0400
2021-09-08T14:00+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Сто тысяч доз вакцины китайского производства против коронавируса Sinopharm поступят в Грузию 11 сентября, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.Регистрация на Sinopharm возобновится с понедельника.Китайская вакцина Sinopharm пользуется большой популярностью среди населения Грузии. Многих граждан привлекает тот факт, что вакцина произведена на основе старого, традиционного китайского метода.В Грузии ковид-статус гражданина будут определять по QR-коду&gt;&gt;Вакцина создана Институтом биологических продуктов Пекина и компанией SinoPharm. Она получила авторизацию в Китае в декабре 2020 года. Это инактивированная (или "убитая") вакцина. Она состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем убиты либо методом термической обработки, либо воздействием клеточного яда.В случае SinoPharm предусмотрены две дозы вакцины в интервале 21-28 дней.По последним данным, в Грузии сделано 1 366 678 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 856 956 человек – это 30,0% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 509 722 человек – это 17,8% населения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Грузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентября

13:54 08.09.2021 (обновлено: 14:00 08.09.2021)
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© Sputnik / Alex ShlamovЕкатерина Тикарадзе
Екатерина Тикарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Регистрация на Sinopharm возобновится с понедельника, 13 сентября
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Сто тысяч доз вакцины китайского производства против коронавируса Sinopharm поступят в Грузию 11 сентября, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
Регистрация на Sinopharm возобновится с понедельника.

"Приятная информация для тех граждан, которые выбирают Sinopharm. Спасибо Красному Кресту, который пришлет нам в субботу в дар сто тысяч доз вакцины Sinopharm. Это даст нам возможность с понедельника вновь возобновить как регистрацию, так и вакцинацию этим препаратом без регистрации", – заявила Тикарадзе.

Китайская вакцина Sinopharm пользуется большой популярностью среди населения Грузии. Многих граждан привлекает тот факт, что вакцина произведена на основе старого, традиционного китайского метода.
В Грузии ковид-статус гражданина будут определять по QR-коду>>
Вакцина создана Институтом биологических продуктов Пекина и компанией SinoPharm. Она получила авторизацию в Китае в декабре 2020 года. Это инактивированная (или "убитая") вакцина. Она состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем убиты либо методом термической обработки, либо воздействием клеточного яда.
В случае SinoPharm предусмотрены две дозы вакцины в интервале 21-28 дней.
По последним данным, в Грузии сделано 1 366 678 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 856 956 человек – это 30,0% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 509 722 человек – это 17,8% населения.

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