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Грузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентября
Грузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентября
Регистрация на Sinopharm возобновится с понедельника, 13 сентября 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T13:54+0400
2021-09-08T13:54+0400
2021-09-08T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Сто тысяч доз вакцины китайского производства против коронавируса Sinopharm поступят в Грузию 11 сентября, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.Регистрация на Sinopharm возобновится с понедельника.Китайская вакцина Sinopharm пользуется большой популярностью среди населения Грузии. Многих граждан привлекает тот факт, что вакцина произведена на основе старого, традиционного китайского метода.В Грузии ковид-статус гражданина будут определять по QR-коду>>Вакцина создана Институтом биологических продуктов Пекина и компанией SinoPharm. Она получила авторизацию в Китае в декабре 2020 года. Это инактивированная (или "убитая") вакцина. Она состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем убиты либо методом термической обработки, либо воздействием клеточного яда.В случае SinoPharm предусмотрены две дозы вакцины в интервале 21-28 дней.По последним данным, в Грузии сделано 1 366 678 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 856 956 человек – это 30,0% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 509 722 человек – это 17,8% населения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Грузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентября
13:54 08.09.2021 (обновлено: 14:00 08.09.2021)
Регистрация на Sinopharm возобновится с понедельника, 13 сентября
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Сто тысяч доз вакцины китайского производства против коронавируса Sinopharm поступят в Грузию 11 сентября, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
Регистрация на Sinopharm возобновится с понедельника.
"Приятная информация для тех граждан, которые выбирают Sinopharm. Спасибо Красному Кресту, который пришлет нам в субботу в дар сто тысяч доз вакцины Sinopharm. Это даст нам возможность с понедельника вновь возобновить как регистрацию, так и вакцинацию этим препаратом без регистрации", – заявила Тикарадзе.
Китайская вакцина Sinopharm пользуется большой популярностью среди населения Грузии. Многих граждан привлекает тот факт, что вакцина произведена на основе старого, традиционного китайского метода.
Вакцина создана Институтом биологических продуктов Пекина и компанией SinoPharm. Она получила авторизацию в Китае в декабре 2020 года. Это инактивированная (или "убитая") вакцина. Она состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем убиты либо методом термической обработки, либо воздействием клеточного яда.
В случае SinoPharm предусмотрены две дозы вакцины в интервале 21-28 дней.
По последним данным, в Грузии сделано 1 366 678 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 856 956 человек – это 30,0% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 509 722 человек – это 17,8% населения.
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