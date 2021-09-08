https://sputnik-georgia.ru/20210908/gruziya-poluchit-sto-tysyach-doz-vaktsiny-sinopharm-11-sentyabrya-259418440.html

Грузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентября

Грузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентября

Регистрация на Sinopharm возобновится с понедельника, 13 сентября 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T13:54+0400

2021-09-08T13:54+0400

2021-09-08T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Сто тысяч доз вакцины китайского производства против коронавируса Sinopharm поступят в Грузию 11 сентября, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.Регистрация на Sinopharm возобновится с понедельника.Китайская вакцина Sinopharm пользуется большой популярностью среди населения Грузии. Многих граждан привлекает тот факт, что вакцина произведена на основе старого, традиционного китайского метода.В Грузии ковид-статус гражданина будут определять по QR-коду>>Вакцина создана Институтом биологических продуктов Пекина и компанией SinoPharm. Она получила авторизацию в Китае в декабре 2020 года. Это инактивированная (или "убитая") вакцина. Она состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем убиты либо методом термической обработки, либо воздействием клеточного яда.В случае SinoPharm предусмотрены две дозы вакцины в интервале 21-28 дней.По последним данным, в Грузии сделано 1 366 678 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 856 956 человек – это 30,0% населения, полностью двумя дозами вакцинированы 509 722 человек – это 17,8% населения.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19