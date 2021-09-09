https://sputnik-georgia.ru/20210909/demokratiya-gruzii-pod-ugrozoy-ndi-rasprostranil-zayavlenie-pered-vyborami-259476521.html

Демократия Грузии под угрозой? NDI распространил заявление перед выборами

Демократия Грузии под угрозой? NDI распространил заявление перед выборами

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Политическое противостояние, которое охватило Грузию, угрожает демократическому прогрессу, достигнутому страной за последние 30 лет... 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T19:41+0400

2021-09-09T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Политическое противостояние, которое охватило Грузию, угрожает демократическому прогрессу, достигнутому страной за последние 30 лет, говорится в заявлении на сайте Национального демократического института США (NDI).Ранее международная группа экспертов NDI провела онлайн-встречи на высоком уровне с политическими партиями, членами правительства, гражданским обществом и СМИ.Группу возглавили бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, бывший губернатор штата Вермонт и член наблюдательного совета NDI Говард Дин, бывший посол ЕС в Грузии Пер Эклунд, председатель наблюдательного совета Национального фонда поддержки демократии (NED) и бывший президент NDI Кеннет Уоллак.В NDI ссылаются на опрос общественного мнения, проведенный организацией в феврале 2021 года, и отмечают, что подавляющее большинство грузин ожидают, что их политические лидеры будут сотрудничать и реализовывать демократические стремления грузинского народа."Демократия– это работа и здоровая политическая конкуренция... Деструктивное соперничество наносит значительный ущерб стране, ее институтам и гражданам. Диалог, участие в институтах и компромисс жизненно важны для укрепления демократической репутации Грузии. Народ Грузии устанавливает более высокие стандарты для своей страны, как и международное сообщество", – сказала бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.Американский институт также указывает, что затянувший политический кризис в Грузии вызвал обеспокоенность международного сообщества по поводу неизменной приверженности правительства Грузии демократическому, евроатлантическому пути. Согласно опросу, проведенному NDI в июле 2021 года, большинство жителей Грузии не верят, что в настоящее время они живут в условиях демократии.Как отмечено в заявлении, предстоящие выборы предоставляют политическим лидерам Грузии возможность продемонстрировать свою приверженность демократическому пути, отмечено в заявлении.В NDI отметили, что партии могут укрепить доверие к выборам, сосредоточив внимание на потребностях граждан и придерживаясь демократических принципов.В заявлении также отмечено, что NDI продолжит внимательно оценивать события в Грузии до и после дня голосования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210812/Zhitelyam-Gruzi-ne-nravitsya-ni-odna-partiya--opros-NDI-252566017.html

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