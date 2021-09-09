https://sputnik-georgia.ru/20210909/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-my-dopustili-ochen-mnogo-oshibok-259448375.html

Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы допустили очень много ошибок

Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы допустили очень много ошибок

Саньоль считает, что Болгария после долгих лет возвращается на свой привычный футбольный уровень. 09.09.2021, Sputnik Грузия

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сборная грузии по футболу

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ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль прокомментировал поражение своих подопечных 1:4 от Болгарии в тест-матче, состоявшемся в Софии. Слова французского специалиста приводит пресс-служба ФФГ.При этом француз поздравил команду соперника с победой, сказав, что Болгария после долгих лет возвращается на свой привычный футбольный уровень.Помимо тест-матча с Болгарией в сентябре сборная Грузии провела две отборочные игры ЧМ-2022, в которых также уступила. 2 сентября Грузия дома проиграла Косово (0:1), а спустя три дня на выезде Испании (0:4).В октябре грузинские футболисты проведут два матча квалификации чемпионата мира. 9 октября на своем поле подопечные Саньоля примут Грецию, а 12 октября на выезде сыграют с Косово.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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