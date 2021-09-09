https://sputnik-georgia.ru/20210909/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-my-dopustili-ochen-mnogo-oshibok-259448375.html
Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы допустили очень много ошибок
Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы допустили очень много ошибок
Саньоль считает, что Болгария после долгих лет возвращается на свой привычный футбольный уровень. 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T11:31+0400
2021-09-09T11:31+0400
2021-09-09T13:15+0400
спорт
новости
грузия
футбол
болгария
ффг
сборная грузии по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1b/251287193_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_33b2edc6d1c54669d8a0d18b046080f8.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль прокомментировал поражение своих подопечных 1:4 от Болгарии в тест-матче, состоявшемся в Софии. Слова французского специалиста приводит пресс-служба ФФГ.При этом француз поздравил команду соперника с победой, сказав, что Болгария после долгих лет возвращается на свой привычный футбольный уровень.Помимо тест-матча с Болгарией в сентябре сборная Грузии провела две отборочные игры ЧМ-2022, в которых также уступила. 2 сентября Грузия дома проиграла Косово (0:1), а спустя три дня на выезде Испании (0:4).В октябре грузинские футболисты проведут два матча квалификации чемпионата мира. 9 октября на своем поле подопечные Саньоля примут Грецию, а 12 октября на выезде сыграют с Косово.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
болгария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1b/251287193_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_85fd5f2d6553dea49cb20219dc64f5d3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, футбол, болгария, ффг, сборная грузии по футболу
Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы допустили очень много ошибок
11:31 09.09.2021 (обновлено: 13:15 09.09.2021)
Саньоль считает, что Болгария после долгих лет возвращается на свой привычный футбольный уровень.
ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik.
Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль прокомментировал поражение своих подопечных 1:4 от Болгарии в тест-матче, состоявшемся в Софии. Слова французского специалиста приводит пресс-служба
ФФГ.
"Мы допустили очень много ошибок, которые нельзя делать на таком уровне. Игроки хорошо обращались с мячом, но находить позитивные моменты после такого поражения – нет смысла. В первом тайме мы неплохо играли, но слишком много брака было в обороне. К тому же, болгары отлично использовали стандартные положения", – сказал Саньоль.
При этом француз поздравил команду соперника с победой, сказав, что Болгария после долгих лет возвращается на свой привычный футбольный уровень.
Помимо тест-матча с Болгарией в сентябре сборная Грузии провела две отборочные игры ЧМ-2022, в которых также уступила. 2 сентября Грузия дома проиграла Косово (0:1), а спустя три дня на выезде Испании (0:4).
В октябре грузинские футболисты проведут два матча квалификации чемпионата мира. 9 октября на своем поле подопечные Саньоля примут Грецию, а 12 октября на выезде сыграют с Косово.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.