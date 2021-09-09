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Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы допустили очень много ошибок
Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы допустили очень много ошибок
Саньоль считает, что Болгария после долгих лет возвращается на свой привычный футбольный уровень. 09.09.2021, Sputnik Грузия
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болгария
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сборная грузии по футболу
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ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль прокомментировал поражение своих подопечных 1:4 от Болгарии в тест-матче, состоявшемся в Софии. Слова французского специалиста приводит пресс-служба ФФГ.При этом француз поздравил команду соперника с победой, сказав, что Болгария после долгих лет возвращается на свой привычный футбольный уровень.Помимо тест-матча с Болгарией в сентябре сборная Грузии провела две отборочные игры ЧМ-2022, в которых также уступила. 2 сентября Грузия дома проиграла Косово (0:1), а спустя три дня на выезде Испании (0:4).В октябре грузинские футболисты проведут два матча квалификации чемпионата мира. 9 октября на своем поле подопечные Саньоля примут Грецию, а 12 октября на выезде сыграют с Косово.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, болгария, ффг, сборная грузии по футболу

Главный тренер сборной Грузии по футболу: мы допустили очень много ошибок

11:31 09.09.2021 (обновлено: 13:15 09.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВилли Саньоль
Вилли Саньоль - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Саньоль считает, что Болгария после долгих лет возвращается на свой привычный футбольный уровень.
ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль прокомментировал поражение своих подопечных 1:4 от Болгарии в тест-матче, состоявшемся в Софии. Слова французского специалиста приводит пресс-служба ФФГ.

"Мы допустили очень много ошибок, которые нельзя делать на таком уровне. Игроки хорошо обращались с мячом, но находить позитивные моменты после такого поражения – нет смысла. В первом тайме мы неплохо играли, но слишком много брака было в обороне. К тому же, болгары отлично использовали стандартные положения", – сказал Саньоль.

При этом француз поздравил команду соперника с победой, сказав, что Болгария после долгих лет возвращается на свой привычный футбольный уровень.
Помимо тест-матча с Болгарией в сентябре сборная Грузии провела две отборочные игры ЧМ-2022, в которых также уступила. 2 сентября Грузия дома проиграла Косово (0:1), а спустя три дня на выезде Испании (0:4).
В октябре грузинские футболисты проведут два матча квалификации чемпионата мира. 9 октября на своем поле подопечные Саньоля примут Грецию, а 12 октября на выезде сыграют с Косово.
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