Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210909/gruzinskaya-animatsiya-zabroshennaya-derevnya-edet-pokoryat-bolgariyu-259405661.html
Грузинская анимация "Заброшенная деревня" едет покорять Болгарию
Грузинская анимация "Заброшенная деревня" едет покорять Болгарию
В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T08:31+0400
2021-09-09T09:40+0400
культура
новости
грузия
болгария
кинофестиваль
грузинское кино
анимация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259445670_536:323:1400:809_1920x0_80_0_0_8ee85a7ca9ca6187c2dc1f8ff2fd2c76.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Анимационный короткометражный фильм "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе вошел в конкурсную программу на Международном фестивале анимационного кино в Варне (Болгария).Грузинский мультфильм покажут на фестивале в четверг, 9 сентября, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook. Всемирный фестиваль анимационного кино в Варне является преемником знаменитого фестиваля 1980-х годов, который стал одним из пяти самых важных мировых фестивалей, организованных под патронажем ASIFA (Международная ассоциация мультипликационного кино). Для участия в фестивале показ фильма не обязан быть премьерным."Заброшенная деревня" впервые был показана в Японии 23 ноября 2020 года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где работа была отмечена премией Министерства иностранных дел Японии.В июле 2021 года картина получила две награды на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival).Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, являющаяся метафорой, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.Грузинский анимационный фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI". Мариам Капанадзе режиссер и автор сценария.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210902/gruziya-ischet-film-kandidat-na-premiyu-oskar-259239587.html
болгария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259445670_686:339:1400:874_1920x0_80_0_0_b07135604054fed1f00aef2caa266146.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости, грузия, болгария, кинофестиваль, грузинское кино, анимация

Грузинская анимация "Заброшенная деревня" едет покорять Болгарию

08:31 09.09.2021 (обновлено: 09:40 09.09.2021)
454
© Pixabay / MemoryCatcherБолгария
Болгария - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© Pixabay / MemoryCatcher
В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Анимационный короткометражный фильм "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе вошел в конкурсную программу на Международном фестивале анимационного кино в Варне (Болгария).
Грузинский мультфильм покажут на фестивале в четверг, 9 сентября, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook.
Всемирный фестиваль анимационного кино в Варне является преемником знаменитого фестиваля 1980-х годов, который стал одним из пяти самых важных мировых фестивалей, организованных под патронажем ASIFA (Международная ассоциация мультипликационного кино). Для участия в фестивале показ фильма не обязан быть премьерным.
Статуэтка Оскар - Sputnik Грузия, 1920, 02.09.2021
Грузия ищет фильм-кандидат на премию "Оскар"
2 сентября, 11:25
342
"Заброшенная деревня" впервые был показана в Японии 23 ноября 2020 года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где работа была отмечена премией Министерства иностранных дел Японии.
В июле 2021 года картина получила две награды на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival).
Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, являющаяся метафорой, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.
Грузинский анимационный фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI". Мариам Капанадзе режиссер и автор сценария.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:56Убийство гражданки Австралии в Тбилиси: задержанный не признает вины
10:47Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 455
10:25"Это самая легкая мутация" – грузинский специалист о новом штамме коронавируса
10:08Какая погода ждет жителей Грузии сегодня?
09:20Курс лари на четверг – 3,1143 GEL/$1
09:01Инвестиции в Грузию продолжают сокращаться
08:31Грузинская анимация "Заброшенная деревня" едет покорять Болгарию
08:01Началась выдача компенсаций пострадавшим от града жителям Кахети
07:31Незаконная вырубка деревьев в Грузии – регион Кахети страдает от нарушителей больше всего
07:07Кайли Дженнер или Ариана Гранде? Жену Моргенштерна не узнали в Сети
07:01Минздрав Грузии планирует поощрять вакцинацию пенсионеров
ВчераСборная Грузии по футболу крупно проиграла Болгарии в тест-матче
ВчераРтвели-2021: в Кахети переработано до 57 тысяч тонн винограда
ВчераСЖР присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову
ВчераГлавы МИД Грузии и Армении обсудили безопасность региона и транспортные коридоры
ВчераСМИ назвали дату запуска "Северного потока - 2"
ВчераДожди повредили дорожную инфраструктуру автотрассы Батуми-Ахалцихе
ВчераГрузию и Португалию могут связать прямые авиарейсы
ВчераДом юстиции на колесах – в Аджарии стартовал пилотный проект Минюста Грузии
ВчераСостояние младенцев-близнецов c COVID в Грузии стабилизировалось