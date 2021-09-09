https://sputnik-georgia.ru/20210909/gruzinskaya-animatsiya-zabroshennaya-derevnya-edet-pokoryat-bolgariyu-259405661.html

Грузинская анимация "Заброшенная деревня" едет покорять Болгарию

Грузинская анимация "Заброшенная деревня" едет покорять Болгарию

В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь 09.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Анимационный короткометражный фильм "Заброшенная деревня" режиссера Мариам Капанадзе вошел в конкурсную программу на Международном фестивале анимационного кино в Варне (Болгария).Грузинский мультфильм покажут на фестивале в четверг, 9 сентября, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook. Всемирный фестиваль анимационного кино в Варне является преемником знаменитого фестиваля 1980-х годов, который стал одним из пяти самых важных мировых фестивалей, организованных под патронажем ASIFA (Международная ассоциация мультипликационного кино). Для участия в фестивале показ фильма не обязан быть премьерным."Заброшенная деревня" впервые был показана в Японии 23 ноября 2020 года на Международном фестивале анимационных фильмов на Хоккайдо, где работа была отмечена премией Министерства иностранных дел Японии.В июле 2021 года картина получила две награды на Парижском международном фестивале анимационных фильмов (Paris International Animation Film Festival).Главный герой анимационного фильма – заброшенная деревня, являющаяся метафорой, которая олицетворяет человека. В мультфильме показан "человек", забывший смысл сотворения мира – любовь.Грузинский анимационный фильм был профинансирован Национальным киноцентром в 2018 году. В качестве производственной компании выступило общественно-просветительское движение "След XXI". Мариам Капанадзе режиссер и автор сценария.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210902/gruziya-ischet-film-kandidat-na-premiyu-oskar-259239587.html

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