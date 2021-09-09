https://sputnik-georgia.ru/20210909/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-segodnya-259445779.html

Какая погода ждет жителей Грузии сегодня?

Какая погода ждет жителей Грузии сегодня?

Самый жаркий день сегодня будет в Кутаиси – столбик термометра поднимется до 30 градусов, самый прохладный в Гудаури – здесь будет всего 13 градусов 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T10:08+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Погода в Грузии 9 сентября будет разной – местами ожидается дождь и ветер, а где-то будет светить солнце.В Кутаиси (Западная Грузия) будет солнечно и тепло, воздух прогреется до +30 градусов. В Озургети ожидается +26 градусов тепла и дождь.Погоду без осадков синоптики прогнозируют в Поти (Самегрело - Земо Сванети), температура воздуха в этом городе прогреется до +27 градусов. В еще одном городе этого региона – Зугдиди – будет до 27 градусов тепла и солнечно. В высокогорье этого региона – Местия – температура воздуха поднимется максимум до +24 градусов.В Амбролаури (Рача-Лечхуми - Квемо Сванети) 28 градусов тепла, в Чиатура (Имерети) – 27 градусов и солнце.В Ахалцихе (Самцхе-Джавахети) ожидается 26 градусов тепла. В курортном городе региона – Боржоми – ветер и +27 градусов. Осадки ожидаются в курортном поселке Бакуриани, где температура воздуха составит 20 градусов. Еще в одном курортном местечке – Гудаури – также ожидается дождь и всего 13 градусов.В Гори ожидается погода без осадков и 27 градусов тепла.В восточной части страны в Лагодехи (Кахети) будет +25 градусов, в Телави – дождь и +25 градусов, в Гурджаани также ожидаются осадки и +21. В городе любви Сигнахи осадки не прогнозируются, а температура воздуха прогреется до +24 градусов.В Рустави (Квемо Картли) ожидаются дожди, температура воздуха прогреется до +26 градусов. В Тбилиси синоптики также прогнозируют дождь и +27 градусов тепла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210906/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-na-6-12-avgusta-259338770.html

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