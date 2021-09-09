https://sputnik-georgia.ru/20210909/kontrakt-o-stroitelstve-namakhvani-ges-izuchit-mezhdunarodnaya-yuridicheskaya-kompaniya-cms-259478465.html
Контракт о строительстве Намахвани ГЭС изучит международная юридическая компания CMS
Контракт о строительстве Намахвани ГЭС изучит международная юридическая компания CMS
Компания также участвовала в энергетических проектах, реализуемых в соседних странах, – Азербайджане и России 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T21:01+0400
2021-09-09T21:01+0400
2021-09-09T21:53+0400
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протесты вокруг строительства намахвани гэс
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Международная юридическая компания CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP изучит соответствие международной практике соглашения между государством и инвестором о строительстве, владении и эксплуатации Намахвани ГЭС на западе Грузии, об этом Первому каналу сообщили в Минюсте Грузии.После массовой акции протеста противников строительства каскада Намахвани ГЭС в Кутаиси в апреле 2021 года, Администрация правительства Грузии опубликовала документы, связанные с проектом строительства Намахвани ГЭС. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Министерству юстиции изучить контракт с компанией ENKA. В свою очередь, Минюст обязался найти международную юридическую компанию, которая определит соответствие контракта международной практике.Как сообщили в ведомстве, международные юридические фирмы, выразившие заинтересованность, полностью выполнили квалификационные требования в соответствии с предложенными условиями. Однако выбор был сделан в пользу компании CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP, которая предложила значительно низкую цену.CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP – международная юридическая фирма, у которой 1100 партнеров и до пяти тысяч юристов, особенно в области энергетики. Компания также участвовала в энергетических проектах, реализуемых в соседних странах (Азербайджан, Россия)."На данном этапе работа над контрактом на строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС выполняет команда лондонского офиса CMS, имеющая большой опыт в этой области", – говорится в заявлении Министерства юстиции.Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже более десяти месяцев. После ряда масштабных акций в Кутаиси, протестующие из регионов Грузии 23 мая собрались в Тбилиси. Они поставили правительству ультиматум, потребовав отставки министра экономики и немедленного разрыва контракта с турецкой компанией ENKA, строящей ГЭС, пригрозив "парализовать столицу". После того, как требования выполнены не были, активисты вернулись в ущелье Риони. Протест продолжается там и сегодня.Протестующие требуют аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию незаконных решений о начале строительства, и отставки министра экономики Грузии Натии Турнава.В ответ на массовые акции протеста правительство объявило мораторий на строительство плотины Намахвани ГЭС на срок от 9 до 12 месяцев и обещало подключить к разрешению вопроса международных посредников.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, министерство юстиции грузии, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии, протесты вокруг строительства намахвани гэс
Контракт о строительстве Намахвани ГЭС изучит международная юридическая компания CMS
21:01 09.09.2021 (обновлено: 21:53 09.09.2021)
Компания также участвовала в энергетических проектах, реализуемых в соседних странах, – Азербайджане и России
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik.
Международная юридическая компания CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP изучит соответствие международной практике соглашения между государством и инвестором о строительстве, владении и эксплуатации Намахвани ГЭС на западе Грузии, об этом Первому каналу
сообщили в Минюсте Грузии.
После массовой акции протеста противников строительства каскада Намахвани ГЭС в Кутаиси в апреле 2021 года, Администрация правительства Грузии опубликовала документы, связанные с проектом строительства Намахвани ГЭС. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Министерству юстиции изучить контракт с компанией ENKA. В свою очередь, Минюст обязался найти международную юридическую компанию, которая определит соответствие контракта международной практике.
Как сообщили в ведомстве, международные юридические фирмы, выразившие заинтересованность, полностью выполнили квалификационные требования в соответствии с предложенными условиями. Однако выбор был сделан в пользу компании CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP, которая предложила значительно низкую цену.
"Следует отметить, что CMS признана лучшей компанией Центральной и Восточной Европы в области проектов и энергетики. Компания более 30 лет консультируется с представителями бизнеса, государственных и международных организаций и участвует в решении различных юридических вопросов. Она была названа фирмой года в Центральной и Восточной Европе (Юридическая фирма года в Центральной и Восточной Европе – ред.) в 2021 году", – рассказали в Минюсте.
CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP – международная юридическая фирма, у которой 1100 партнеров и до пяти тысяч юристов, особенно в области энергетики. Компания также участвовала в энергетических проектах, реализуемых в соседних странах (Азербайджан, Россия).
"На данном этапе работа над контрактом на строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС выполняет команда лондонского офиса CMS, имеющая большой опыт в этой области", – говорится в заявлении Министерства юстиции.
Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже более десяти месяцев. После ряда масштабных акций в Кутаиси, протестующие из регионов Грузии 23 мая собрались в Тбилиси. Они поставили правительству ультиматум, потребовав отставки министра экономики и немедленного разрыва контракта с турецкой компанией ENKA, строящей ГЭС, пригрозив "парализовать столицу". После того, как требования выполнены не были, активисты вернулись в ущелье Риони. Протест продолжается там и сегодня.
Протестующие требуют аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию незаконных решений о начале строительства, и отставки министра экономики Грузии Натии Турнава.
В ответ на массовые акции протеста правительство объявило мораторий на строительство плотины Намахвани ГЭС на срок от 9 до 12 месяцев и обещало подключить к разрешению вопроса международных посредников.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.
Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.
После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.
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