https://sputnik-georgia.ru/20210909/manizha-podtverdila-roman-s-rezhisserom-klipov-khaski-i-leningrada--259453791.html

Манижа подтвердила роман с грузином

Манижа подтвердила роман с грузином

31-летняя артистка и ее возлюбленный появились на премьере нашумевшего фильма и привлекли внимание публики и звездных коллег 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T13:30+0400

2021-09-09T13:30+0400

2021-09-09T14:06+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Российская певица Манижа подтвердила свой роман с режиссером Ладо Кватания – участница "Евровидения-2021" и клипмейкер Хаски и "Ленинграда" вместе вышли в свет. В мае прошел финал конкурса "Евровидение-2021", где Россию представляла Манижа. В поездке певицу сопровождал режиссер и клипмейкер Ладо Кватания, которого она называла просто другом. Но уже тогда фанаты заподозрили, что пару связывает нечто большее. Манижа перестала скрывать свою личную жизнь и подтвердила слухи о романе с Кватания. Пара вышла в свет и произвела фурор среди поклонников и звездных коллег. Влюбленные приехали на закрытую премьеру фильма "Петровы в гриппе", который снял известный режиссер Кирилл Серебренников. Глядя на фото издания Super.ru, оба не стеснялись позировать фотографам и вели себя как пара. Манижа не отрывала глаз от Ладо, а тот крепко обнимал ее за талию. Читайте также:

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