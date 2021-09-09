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Манижа подтвердила роман с грузином
Манижа подтвердила роман с грузином
31-летняя артистка и ее возлюбленный появились на премьере нашумевшего фильма и привлекли внимание публики и звездных коллег 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T13:30+0400
2021-09-09T14:06+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
евровидение 2021
манижа
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Российская певица Манижа подтвердила свой роман с режиссером Ладо Кватания – участница "Евровидения-2021" и клипмейкер Хаски и "Ленинграда" вместе вышли в свет. В мае прошел финал конкурса "Евровидение-2021", где Россию представляла Манижа. В поездке певицу сопровождал режиссер и клипмейкер Ладо Кватания, которого она называла просто другом. Но уже тогда фанаты заподозрили, что пару связывает нечто большее. Манижа перестала скрывать свою личную жизнь и подтвердила слухи о романе с Кватания. Пара вышла в свет и произвела фурор среди поклонников и звездных коллег. Влюбленные приехали на закрытую премьеру фильма "Петровы в гриппе", который снял известный режиссер Кирилл Серебренников. Глядя на фото издания Super.ru, оба не стеснялись позировать фотографам и вели себя как пара. Манижа не отрывала глаз от Ладо, а тот крепко обнимал ее за талию. Читайте также:
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евровидение 2021, манижа, российский шоу-бизнес

Манижа подтвердила роман с грузином

13:30 09.09.2021 (обновлено: 14:06 09.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкИнтервью с певицей Манижей
Интервью с певицей Манижей - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
31-летняя артистка и ее возлюбленный появились на премьере нашумевшего фильма и привлекли внимание публики и звездных коллег
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Российская певица Манижа подтвердила свой роман с режиссером Ладо Кватания – участница "Евровидения-2021" и клипмейкер Хаски и "Ленинграда" вместе вышли в свет.
В мае прошел финал конкурса "Евровидение-2021", где Россию представляла Манижа. В поездке певицу сопровождал режиссер и клипмейкер Ладо Кватания, которого она называла просто другом. Но уже тогда фанаты заподозрили, что пару связывает нечто большее.
Манижа перестала скрывать свою личную жизнь и подтвердила слухи о романе с Кватания. Пара вышла в свет и произвела фурор среди поклонников и звездных коллег. Влюбленные приехали на закрытую премьеру фильма "Петровы в гриппе", который снял известный режиссер Кирилл Серебренников.
Глядя на фото издания Super.ru, оба не стеснялись позировать фотографам и вели себя как пара. Манижа не отрывала глаз от Ладо, а тот крепко обнимал ее за талию.
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