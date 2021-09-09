https://sputnik-georgia.ru/20210909/minzdrav-gruzii-planiruet-pooschryat-vaktsinatsiyu-pensionerov-259422293.html

Минздрав Грузии планирует поощрять вакцинацию пенсионеров

Минздрав Грузии планирует поощрять вакцинацию пенсионеров

Один из самых высоких показателей летальности среди инфицированных коронавирусом пациентов в Грузии наблюдается среди лиц 70-80 лет 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T07:01+0400

2021-09-09T07:01+0400

2021-09-09T10:06+0400

четвертая волна

общество

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грузия

пенсионер

вакцинация от коронавируса

минздрав

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии планирует разные мероприятия для поощрения вакцинации против коронавируса среди пенсионеров, заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе.По ее словам, Минздрав обсудит с министерством финансов те поощрительные мероприятия, которые могут мотивировать на вакцинацию граждан пенсионного возраста.Какой будет пятая волна коронавируса – прогноз главного инфекциониста Грузии>>Как отметила Тикарадзе, среди пенсионеров в Грузии довольно низкий показатель вакцинации.Показатель летальности среди инфицированных коронавирусом пациентов высоким остается именно среди граждан 70-80 лет, отметила Тикарадзе.По последним данным, в Грузии сделано 1 366 678 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 856 956 человек – это 30,0% населения, полностью двумя дозами – 509 722 человека – это 17,8% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, пенсионер, вакцинация от коронавируса, минздрав, коронавирус covid-19