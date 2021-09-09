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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210909/minzdrav-gruzii-planiruet-pooschryat-vaktsinatsiyu-pensionerov-259422293.html
Минздрав Грузии планирует поощрять вакцинацию пенсионеров
Минздрав Грузии планирует поощрять вакцинацию пенсионеров
Один из самых высоких показателей летальности среди инфицированных коронавирусом пациентов в Грузии наблюдается среди лиц 70-80 лет 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T07:01+0400
2021-09-09T10:06+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
пенсионер
вакцинация от коронавируса
минздрав
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии планирует разные мероприятия для поощрения вакцинации против коронавируса среди пенсионеров, заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе.По ее словам, Минздрав обсудит с министерством финансов те поощрительные мероприятия, которые могут мотивировать на вакцинацию граждан пенсионного возраста.Какой будет пятая волна коронавируса – прогноз главного инфекциониста Грузии&gt;&gt;Как отметила Тикарадзе, среди пенсионеров в Грузии довольно низкий показатель вакцинации.Показатель летальности среди инфицированных коронавирусом пациентов высоким остается именно среди граждан 70-80 лет, отметила Тикарадзе.По последним данным, в Грузии сделано 1 366 678 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 856 956 человек – это 30,0% населения, полностью двумя дозами – 509 722 человека – это 17,8% населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, пенсионер, вакцинация от коронавируса, минздрав, коронавирус covid-19

Минздрав Грузии планирует поощрять вакцинацию пенсионеров

07:01 09.09.2021 (обновлено: 10:06 09.09.2021)
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© Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация пожилых людей и стариков в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
Один из самых высоких показателей летальности среди инфицированных коронавирусом пациентов в Грузии наблюдается среди лиц 70-80 лет
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии планирует разные мероприятия для поощрения вакцинации против коронавируса среди пенсионеров, заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе.
По ее словам, Минздрав обсудит с министерством финансов те поощрительные мероприятия, которые могут мотивировать на вакцинацию граждан пенсионного возраста.
Какой будет пятая волна коронавируса – прогноз главного инфекциониста Грузии>>
Как отметила Тикарадзе, среди пенсионеров в Грузии довольно низкий показатель вакцинации.

"Мы рассматриваем несколько возможностей. Для нас важна включенность семейных врачей в этот процесс. Для граждан старше 60 лет со сложностями может быть связана как сама регистрация на вакцинацию, так и оказаться передвижение, доступ к информации. Первая и важная активность будет со стороны семейных врачей. На них будет возложена информационная кампания в своих районах", – заявила Тикарадзе.

Показатель летальности среди инфицированных коронавирусом пациентов высоким остается именно среди граждан 70-80 лет, отметила Тикарадзе.
По последним данным, в Грузии сделано 1 366 678 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 856 956 человек – это 30,0% населения, полностью двумя дозами – 509 722 человека – это 17,8% населения.
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