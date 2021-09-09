https://sputnik-georgia.ru/20210909/miru-prikhoditsya-raskhlebyvat-posledstviya-eksperimentov-ssha-v-afganistane-zayavil-putin-259474064.html

Миру приходится расхлебывать последствия экспериментов США в Афганистане, заявил Путин

Миру приходится расхлебывать последствия экспериментов США в Афганистане, заявил Путин

Попытки навязать стране чужие ценности в итоге привели к хаосу и дестабилизации, отметил российский президент 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T19:01+0400

2021-09-09T19:01+0400

2021-09-09T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Новый виток нестабильности в Афганистане связан с безответственными попытками Соединенных Штатов навязать стране свои ценности, заявил Владимир Путин перед началом саммита БРИКС. Об этом пишет РИА Новости."Уход США и их союзников <...> привел к возникновению новой кризисной ситуации, и еще до конца не ясно, как все это скажется на региональной и глобальной безопасности", — сказал российский лидер.По его словам, авторы экспериментов ретировались, а расхлебывать последствия приходится всему мировому сообществу.Страны БРИКС последовательно выступают за установление мира в Афганистане, отметил российский президент."Россия, как и партнеры по БРИКС, последовательно выступает за установление долгожданного мира и стабильности на афганской земле. Жители этой страны многие десятилетия борются и заслужили право самостоятельно определять то, каким будет их государство", – сказал Путин.Полтора года назад США и "Талибан"* подписали мирное соглашение в Дохе. Вашингтон пообещал вывести войска из республики после почти 20-летнего присутствия, талибы — сесть за стол переговоров с действующим правительством и разорвать связи с "Аль-Каидой"*.К сентябрю 2021-го американские военные покинули Афганистан, что позволило боевикам быстро занять все крупные города и объявить о захвате власти. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, где сосредоточены силы сопротивления.Изменения привели к гуманитарному, политическому и экономическому кризису. В первые дни после прихода талибов в кабульском аэропорту царила паника — люди пытались улететь, в том числе цепляясь за уже взлетевшие лайнеры. За этим последовали теракты, жертвами которых стали десятки человек; ответственность за взрывы взяло на себя "Исламское государство"*.На этой неделе "Талибан"* объявил состав нового временного правительства, туда вошли члены движения и дружественных ему группировок, некоторые из которых включены в санкционные списки ООН и США.* – террористическая организация, запрещенная в России, США и ряде других стран.

https://sputnik-georgia.ru/20210907/259395002.html

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