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В горах Сванети нашли тела двух альпинистов
В горах Сванети нашли тела двух альпинистов
Предположительно, спасатели нашли тела отца и сына – альпинистов из Молдовы, которые совершали восхождение на Ушбу 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T11:12+0400
2021-09-09T13:40+0400
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альпинисты
сванети
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузинские спасатели нашли тела двух погибших при восхождении на вершину Ушба в Сванети альпинистов, информацию Sputnik подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.Предположительно, это альпинисты из Молдовы – отец и сын Куликовы, которые пропали во время восхождения на Ушбу. В последний раз они связывались с родными 28 августа в 15:58. На следующий день они так и не вышли на связь.На горе Ушба в Сванети ищут альпинистов из Молдовы&gt;&gt;На сообщение, которое поступило в Центр управления общественной безопасностью "112", незамедлительно были начаты поисковые работы.Из-за непогоды и сложного рельефа спасатели передвигались в горах пешком. Подключить вертолет пограничной полиции к поисковой операции из-за непогоды не удалось.К этому времени тела доставлены в Местию. Проводятся соответствующие процедуры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, альпинисты, сванети, спасатели

В горах Сванети нашли тела двух альпинистов

11:12 09.09.2021 (обновлено: 13:40 09.09.2021)
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© photo: Sputnik / Denis AslanovГоры Сванетии
Горы Сванетии - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Denis Aslanov
Предположительно, спасатели нашли тела отца и сына – альпинистов из Молдовы, которые совершали восхождение на Ушбу
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузинские спасатели нашли тела двух погибших при восхождении на вершину Ушба в Сванети альпинистов, информацию Sputnik подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Предположительно, это альпинисты из Молдовы – отец и сын Куликовы, которые пропали во время восхождения на Ушбу. В последний раз они связывались с родными 28 августа в 15:58. На следующий день они так и не вышли на связь.
На горе Ушба в Сванети ищут альпинистов из Молдовы>>
На сообщение, которое поступило в Центр управления общественной безопасностью "112", незамедлительно были начаты поисковые работы.
Из-за непогоды и сложного рельефа спасатели передвигались в горах пешком. Подключить вертолет пограничной полиции к поисковой операции из-за непогоды не удалось.
К этому времени тела доставлены в Местию. Проводятся соответствующие процедуры.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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