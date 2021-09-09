https://sputnik-georgia.ru/20210909/v-gorakh-svaneti-nashli-tela-dvukh-alpinistov-259448685.html

В горах Сванети нашли тела двух альпинистов

В горах Сванети нашли тела двух альпинистов

Предположительно, спасатели нашли тела отца и сына – альпинистов из Молдовы, которые совершали восхождение на Ушбу 09.09.2021, Sputnik Грузия

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спасатели

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузинские спасатели нашли тела двух погибших при восхождении на вершину Ушба в Сванети альпинистов, информацию Sputnik подтвердили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.Предположительно, это альпинисты из Молдовы – отец и сын Куликовы, которые пропали во время восхождения на Ушбу. В последний раз они связывались с родными 28 августа в 15:58. На следующий день они так и не вышли на связь.На горе Ушба в Сванети ищут альпинистов из Молдовы>>На сообщение, которое поступило в Центр управления общественной безопасностью "112", незамедлительно были начаты поисковые работы.Из-за непогоды и сложного рельефа спасатели передвигались в горах пешком. Подключить вертолет пограничной полиции к поисковой операции из-за непогоды не удалось.К этому времени тела доставлены в Местию. Проводятся соответствующие процедуры.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, альпинисты, сванети, спасатели