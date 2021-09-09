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В Грузии задержали трех вооруженных рецидивистов
В Грузии задержали трех вооруженных рецидивистов
Задержанным, которые уже имеют судимость, грозит новый срок – от трех до семи лет тюрьмы 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T13:46+0400
2021-09-09T13:46+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Три человека задержаны в Грузии за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов – все ранее судимые, сообщает МВД.Операция по задержанию предполагаемых преступников в разное время была проведена в муниципалитетах Боржоми, Цхалтубо и Лентехи. Возраст обвиняемых от 30 до 56 лет. Двое подозреваются в незаконном приобретении и хранении оружия, а третий еще и в ношении.Сотрудники полиции задержали в Грузии шесть человек за хранение оружия&gt;&gt;При обыске дома у 56-летнего задержанного в Лентехи в качестве вещественных доказательств были изъяты револьвер "Нагано", автомат Калашникова, охотничий карабин, гладкоствольное ружье, обойма и 914 боевых патронов.В Цхалтубо сотрудники полиции оружие нашли в автомобиле 30-летнего мужчины. Были изъяты автомат АК-45, автоматическое огнестрельное оружие, обойма и 9 боевых патронов, а сам мужчина задержан.В результате оперативных и следственных мероприятий, в Боржоми в ходе личного обыска 39-летнего мужчины, при нем был обнаружен пистолет CZ и обойма.Обвиняемым грозит от трех до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, мвд грузии, оружие, преступность в грузии

В Грузии задержали трех вооруженных рецидивистов

13:46 09.09.2021
320
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПистолет и наручники
Пистолет и наручники - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Задержанным, которые уже имеют судимость, грозит новый срок – от трех до семи лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Три человека задержаны в Грузии за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов – все ранее судимые, сообщает МВД.
Операция по задержанию предполагаемых преступников в разное время была проведена в муниципалитетах Боржоми, Цхалтубо и Лентехи. Возраст обвиняемых от 30 до 56 лет. Двое подозреваются в незаконном приобретении и хранении оружия, а третий еще и в ношении.
Сотрудники полиции задержали в Грузии шесть человек за хранение оружия>>
При обыске дома у 56-летнего задержанного в Лентехи в качестве вещественных доказательств были изъяты револьвер "Нагано", автомат Калашникова, охотничий карабин, гладкоствольное ружье, обойма и 914 боевых патронов.
В Цхалтубо сотрудники полиции оружие нашли в автомобиле 30-летнего мужчины. Были изъяты автомат АК-45, автоматическое огнестрельное оружие, обойма и 9 боевых патронов, а сам мужчина задержан.
В результате оперативных и следственных мероприятий, в Боржоми в ходе личного обыска 39-летнего мужчины, при нем был обнаружен пистолет CZ и обойма.
Обвиняемым грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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