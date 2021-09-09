https://sputnik-georgia.ru/20210909/v-gruzii-zaderzhali-trekh-vooruzhennykh-retsidivistov-259454106.html

В Грузии задержали трех вооруженных рецидивистов

В Грузии задержали трех вооруженных рецидивистов

Задержанным, которые уже имеют судимость, грозит новый срок – от трех до семи лет тюрьмы 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T13:46+0400

2021-09-09T13:46+0400

2021-09-09T13:46+0400

новости

грузия

мвд грузии

оружие

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824990_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_4f95e2bf09d4382618abed47867bfc4e.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Три человека задержаны в Грузии за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов – все ранее судимые, сообщает МВД.Операция по задержанию предполагаемых преступников в разное время была проведена в муниципалитетах Боржоми, Цхалтубо и Лентехи. Возраст обвиняемых от 30 до 56 лет. Двое подозреваются в незаконном приобретении и хранении оружия, а третий еще и в ношении.Сотрудники полиции задержали в Грузии шесть человек за хранение оружия>>При обыске дома у 56-летнего задержанного в Лентехи в качестве вещественных доказательств были изъяты револьвер "Нагано", автомат Калашникова, охотничий карабин, гладкоствольное ружье, обойма и 914 боевых патронов.В Цхалтубо сотрудники полиции оружие нашли в автомобиле 30-летнего мужчины. Были изъяты автомат АК-45, автоматическое огнестрельное оружие, обойма и 9 боевых патронов, а сам мужчина задержан.В результате оперативных и следственных мероприятий, в Боржоми в ходе личного обыска 39-летнего мужчины, при нем был обнаружен пистолет CZ и обойма.Обвиняемым грозит от трех до семи лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, мвд грузии, оружие, преступность в грузии