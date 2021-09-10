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"Бьется в конвульсиях”: Чехова намекнула, что ушла с телевидения
15:08 10.09.2021 (обновлено: 15:18 10.09.2021)
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© photo: Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАнфиса Чехова. XV Юбилейная национальная телевизионная премия "МУЗ-ТВ 2017"
© photo: Sputnik / Евгения Новоженина/
43-летняя телезвезда долго строила свою карьеру, но вдруг абсолютно разочаровалась в профессии
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Российская ведущая Анфиса Чехова разочаровалась в своей профессии на телевидении: звезда заявила, что уходит "с ящика".
Самая сексуальная ведущая сделала неожиданное откровение о работе и личном. Подписчики Анфисы спросили, будет ли сниматься новый сезон шоу “Модель XL”, после чего получили неутешительный и неожиданный ответ.
Чехова заявила, что в ближайшее время не планирует сниматься и высказалась о будущем профессии тележурналиста.
“Мне разонравилось работать на ТВ. Зарплаты небольшие, требований и работы - много. Проектов интересных нет. Телевидение уже бьется в предсмертных конвульсиях, на передний план вышел Ютуб. Вот там шоу может и появится, на телевидение меня уже не тянет”, - отметила звезда.
Звезда также рассказала о своих приоритетах в отношениях. Анфиса заявила, что является сторонницей того, что планы партнеров на будущее должны совпадать изначально. Иначе кто-то будет несчастлив и разрыв неминуем.
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