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"Бьется в конвульсиях”: Чехова намекнула, что ушла с телевидения
"Бьется в конвульсиях”: Чехова намекнула, что ушла с телевидения
43-летняя телезвезда долго строила свою карьеру, но вдруг абсолютно разочаровалась в профессии 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T15:08+0400
2021-09-10T15:18+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анфиса чехова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Российская ведущая Анфиса Чехова разочаровалась в своей профессии на телевидении: звезда заявила, что уходит "с ящика". Самая сексуальная ведущая сделала неожиданное откровение о работе и личном. Подписчики Анфисы спросили, будет ли сниматься новый сезон шоу “Модель XL”, после чего получили неутешительный и неожиданный ответ. Чехова заявила, что в ближайшее время не планирует сниматься и высказалась о будущем профессии тележурналиста. “Мне разонравилось работать на ТВ. Зарплаты небольшие, требований и работы - много. Проектов интересных нет. Телевидение уже бьется в предсмертных конвульсиях, на передний план вышел Ютуб. Вот там шоу может и появится, на телевидение меня уже не тянет”, - отметила звезда. Звезда также рассказала о своих приоритетах в отношениях. Анфиса заявила, что является сторонницей того, что планы партнеров на будущее должны совпадать изначально. Иначе кто-то будет несчастлив и разрыв неминуем.Читайте также:
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анфиса чехова, российский шоу-бизнес

"Бьется в конвульсиях”: Чехова намекнула, что ушла с телевидения

15:08 10.09.2021 (обновлено: 15:18 10.09.2021)
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© photo: Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАнфиса Чехова. XV Юбилейная национальная телевизионная премия "МУЗ-ТВ 2017"
Анфиса Чехова. XV Юбилейная национальная телевизионная премия МУЗ-ТВ 2017 - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© photo: Sputnik / Евгения Новоженина
/
Перейти в фотобанк
43-летняя телезвезда долго строила свою карьеру, но вдруг абсолютно разочаровалась в профессии
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Российская ведущая Анфиса Чехова разочаровалась в своей профессии на телевидении: звезда заявила, что уходит "с ящика".
Самая сексуальная ведущая сделала неожиданное откровение о работе и личном. Подписчики Анфисы спросили, будет ли сниматься новый сезон шоу “Модель XL”, после чего получили неутешительный и неожиданный ответ.
Чехова заявила, что в ближайшее время не планирует сниматься и высказалась о будущем профессии тележурналиста.
“Мне разонравилось работать на ТВ. Зарплаты небольшие, требований и работы - много. Проектов интересных нет. Телевидение уже бьется в предсмертных конвульсиях, на передний план вышел Ютуб. Вот там шоу может и появится, на телевидение меня уже не тянет”, - отметила звезда.
Звезда также рассказала о своих приоритетах в отношениях. Анфиса заявила, что является сторонницей того, что планы партнеров на будущее должны совпадать изначально. Иначе кто-то будет несчастлив и разрыв неминуем.
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