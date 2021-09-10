https://sputnik-georgia.ru/20210910/betsya-v-konvulsiyakh-chekhova-nameknula-chto-ushla-s-televideniya--259498045.html

"Бьется в конвульсиях”: Чехова намекнула, что ушла с телевидения

"Бьется в конвульсиях”: Чехова намекнула, что ушла с телевидения

43-летняя телезвезда долго строила свою карьеру, но вдруг абсолютно разочаровалась в профессии 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T15:08+0400

2021-09-10T15:08+0400

2021-09-10T15:18+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

анфиса чехова

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0a/259497553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d917f619deac403e141de4773e97f3f.jpg

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Российская ведущая Анфиса Чехова разочаровалась в своей профессии на телевидении: звезда заявила, что уходит "с ящика". Самая сексуальная ведущая сделала неожиданное откровение о работе и личном. Подписчики Анфисы спросили, будет ли сниматься новый сезон шоу “Модель XL”, после чего получили неутешительный и неожиданный ответ. Чехова заявила, что в ближайшее время не планирует сниматься и высказалась о будущем профессии тележурналиста. “Мне разонравилось работать на ТВ. Зарплаты небольшие, требований и работы - много. Проектов интересных нет. Телевидение уже бьется в предсмертных конвульсиях, на передний план вышел Ютуб. Вот там шоу может и появится, на телевидение меня уже не тянет”, - отметила звезда. Звезда также рассказала о своих приоритетах в отношениях. Анфиса заявила, что является сторонницей того, что планы партнеров на будущее должны совпадать изначально. Иначе кто-то будет несчастлив и разрыв неминуем.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

анфиса чехова, российский шоу-бизнес