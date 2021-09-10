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Более пяти тысяч фермеров в Кахети сдали свой урожай винограда на заводы
Более пяти тысяч фермеров в Кахети сдали свой урожай винограда на заводы
По предварительным данным, в 2021 году будет переработано до 280 тысяч тонн винограда 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T07:01+0400
2021-09-10T07:01+0400
2021-09-10T07:01+0400
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ртвели 2021
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети до 90 винных компаний переработали около 58 тысяч тонн винограда, что примерно в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное агентство вина.По последним данным, более пяти тысяч фермеров уже сдали свой урожай винзаводам. Их доходы составили 50 миллионов лари.В Координационном штабе Ртвели на данный момент зарегистрированы до 250 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. Воспользоваться субсидией смогут компании, которые купят и переработают не менее 100 тонн винограда этих сортов и заплатят фермеру не менее 0,90 лари за 1 килограмм.На субсидирование выделено 100 миллионов лари.По предварительным данным, в 2021 году будет переработано до 280 тысяч тонн винограда. Доходы фермеров составят до 300 миллионов лари.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210908/rtveli-2021-sbor-urozhaya-vinograda-v-kakheti-prokhodit-besprepyatstvenno-259400848.html
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экономика, новости, грузия, экономика, вино и виноделие грузии, ртвели 2021
Более пяти тысяч фермеров в Кахети сдали свой урожай винограда на заводы
По предварительным данным, в 2021 году будет переработано до 280 тысяч тонн винограда
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik.
В рамках Ртвели-2021 в Кахети до 90 винных компаний переработали около 58 тысяч тонн винограда, что примерно в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает
Национальное агентство вина.
По последним данным, более пяти тысяч фермеров уже сдали свой урожай винзаводам. Их доходы составили 50 миллионов лари.
В Координационном штабе Ртвели на данный момент зарегистрированы до 250 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда.
С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. Воспользоваться субсидией смогут компании, которые купят и переработают не менее 100 тонн винограда этих сортов и заплатят фермеру не менее 0,90 лари за 1 килограмм.
На субсидирование выделено 100 миллионов лари.
По предварительным данным, в 2021 году будет переработано до 280 тысяч тонн винограда. Доходы фермеров составят до 300 миллионов лари.
В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.
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