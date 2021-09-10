https://sputnik-georgia.ru/20210910/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-262-259487430.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 262

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 262

За последние 24 часа от коронавируса скончались 54 человека, выздоровели за сутки 2 795 пациентов, а с начала пандемии – 534 559 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T10:46+0400

2021-09-10T10:46+0400

2021-09-10T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 262. Скончались 54 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 575 210 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 2 795 человек, а с начала пандемии – 534 559. Скончались 8 089.Минздрав Грузии: следующая волна коронавируса будет особо опасной для лиц старше 60 лет>>За сутки сделано 34 225 тестов, в том числе 19 047 на антиген и 15 178 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 6,61%, за последние 14 дней – 8,27%, за последние семь дней – 7,42%.К этому времени сделано 1 433 296 прививок, в том числе за последние сутки – 24 325.В карантине в данное время находятся 84 человека, в стационарах – 6 327, в ковид-гостиницах – 1 918.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19