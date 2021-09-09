https://sputnik-georgia.ru/20210909/minzdrav-gruzii-sleduyuschaya-volna-koronavirusa-budet-osobo-opasnoy-dlya-lits-starshe-60-let-259456722.html

Минздрав Грузии: следующая волна коронавируса будет особо опасной для лиц старше 60 лет

Минздрав Грузии: следующая волна коронавируса будет особо опасной для лиц старше 60 лет

Среди пенсионеров в Грузии пока самый низкий показатель вакцинации, это и создает дополнительный риск в случае распространения нового штамма коронавируса 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T14:44+0400

2021-09-09T14:44+0400

2021-09-09T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Следующая волна коронавируса будет особенно опасной для лиц старше 60 лет, заявила журналистам замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.По ее словам, больше всего случаев госпитализации и летальных исходов приходится именно на лиц старше 60 лиц, и в то же время именно среди этой возрастной категории показатель вакцинации остается самым низким.COVID-география в Грузии: названы самые опасные "точки заражения">>Как заявила Габуния, появление нового штамма миу создает новые риски. Грузия, как и весь мир, находится в режиме наблюдения за новым штаммом. По ее словам, главное спасение заключается в вакцинации, и чем быстрее будут вакцинированы люди как в Грузии, так и за ее пределами, тем быстрее удастся победить пандемию."В условиях такого непрогнозируемого и рискованного действия коронавируса есть ожидания, что могут быть и другие волны, к чему мы максимально должны быть подготовлены. Это не будет в ближайшее время, но к будущему году мы должны ожидать новых волн. В особенности после нового года", м отметила Габуния.Миу уже появился в соседней Турции, здесь уже зафиксировано два случая нового штамма. В Минздраве Грузии считают, что он не настолько опасен, как существующие штаммы, однако страна должна быть готова к нему.На данный момент в Грузии и в мире в основном распространен индийский штамм коронавируса, который оказался намного агрессивнее, чем предыдущие – китайский и британский штаммы.По последним данным, в Грузии сделано 1 405 877 прививок против COVID-19. Одной дозой вакцинированы 869 483 гражданина (30,4% населения), а двумя дозами – 537 394 (18,8% населения).Читайте также:Минздрав Грузии планирует поощрять вакцинацию пенсионеровГрузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентябряЧто известно о новом штамме миу и доберется ли он до Грузии?Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210909/eto-samaya-legkaya-mutatsiya--gruzinskiy-spetsialist-o-novom-shtamme-koronavirusa-259446252.html

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общество, новости, грузия, минздрав, коронавирус covid-19