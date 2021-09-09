Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210909/minzdrav-gruzii-sleduyuschaya-volna-koronavirusa-budet-osobo-opasnoy-dlya-lits-starshe-60-let-259456722.html
Минздрав Грузии: следующая волна коронавируса будет особо опасной для лиц старше 60 лет
Минздрав Грузии: следующая волна коронавируса будет особо опасной для лиц старше 60 лет
Среди пенсионеров в Грузии пока самый низкий показатель вакцинации, это и создает дополнительный риск в случае распространения нового штамма коронавируса 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T14:44+0400
2021-09-09T15:02+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
минздрав
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736389_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_da37f400c090262b30f91db5dbeb727b.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Следующая волна коронавируса будет особенно опасной для лиц старше 60 лет, заявила журналистам замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.По ее словам, больше всего случаев госпитализации и летальных исходов приходится именно на лиц старше 60 лиц, и в то же время именно среди этой возрастной категории показатель вакцинации остается самым низким.COVID-география в Грузии: названы самые опасные "точки заражения"&gt;&gt;Как заявила Габуния, появление нового штамма миу создает новые риски. Грузия, как и весь мир, находится в режиме наблюдения за новым штаммом. По ее словам, главное спасение заключается в вакцинации, и чем быстрее будут вакцинированы люди как в Грузии, так и за ее пределами, тем быстрее удастся победить пандемию."В условиях такого непрогнозируемого и рискованного действия коронавируса есть ожидания, что могут быть и другие волны, к чему мы максимально должны быть подготовлены. Это не будет в ближайшее время, но к будущему году мы должны ожидать новых волн. В особенности после нового года", м отметила Габуния.Миу уже появился в соседней Турции, здесь уже зафиксировано два случая нового штамма. В Минздраве Грузии считают, что он не настолько опасен, как существующие штаммы, однако страна должна быть готова к нему.На данный момент в Грузии и в мире в основном распространен индийский штамм коронавируса, который оказался намного агрессивнее, чем предыдущие – китайский и британский штаммы.По последним данным, в Грузии сделано 1 405 877 прививок против COVID-19. Одной дозой вакцинированы 869 483 гражданина (30,4% населения), а двумя дозами – 537 394 (18,8% населения).Читайте также:Минздрав Грузии планирует поощрять вакцинацию пенсионеровГрузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентябряЧто известно о новом штамме миу и доберется ли он до Грузии?Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210909/eto-samaya-legkaya-mutatsiya--gruzinskiy-spetsialist-o-novom-shtamme-koronavirusa-259446252.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736389_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_984992ee68bb823a4afb24cde205e06b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, минздрав, коронавирус covid-19

Минздрав Грузии: следующая волна коронавируса будет особо опасной для лиц старше 60 лет

14:44 09.09.2021 (обновлено: 15:02 09.09.2021)
637
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМинистерство здравоохранения Грузии
Министерство здравоохранения Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Среди пенсионеров в Грузии пока самый низкий показатель вакцинации, это и создает дополнительный риск в случае распространения нового штамма коронавируса
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Следующая волна коронавируса будет особенно опасной для лиц старше 60 лет, заявила журналистам замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
По ее словам, больше всего случаев госпитализации и летальных исходов приходится именно на лиц старше 60 лиц, и в то же время именно среди этой возрастной категории показатель вакцинации остается самым низким.
COVID-география в Грузии: названы самые опасные "точки заражения">>

"Следующая волна будет критически опасной для этой возрастной группы, если мы не добьемся их вакцинации", – заявила Габуния, добавив, что программы, запланированные Минздравом, будут в большей степени направлены на лиц старше 60 лет.

Как заявила Габуния, появление нового штамма миу создает новые риски. Грузия, как и весь мир, находится в режиме наблюдения за новым штаммом. По ее словам, главное спасение заключается в вакцинации, и чем быстрее будут вакцинированы люди как в Грузии, так и за ее пределами, тем быстрее удастся победить пандемию.
"В условиях такого непрогнозируемого и рискованного действия коронавируса есть ожидания, что могут быть и другие волны, к чему мы максимально должны быть подготовлены. Это не будет в ближайшее время, но к будущему году мы должны ожидать новых волн. В особенности после нового года", м отметила Габуния.
Миу уже появился в соседней Турции, здесь уже зафиксировано два случая нового штамма. В Минздраве Грузии считают, что он не настолько опасен, как существующие штаммы, однако страна должна быть готова к нему.
Работа в лаборатории - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
Четвертая волна
"Это самая легкая мутация" – грузинский специалист о новом штамме коронавируса
10:25
1164
На данный момент в Грузии и в мире в основном распространен индийский штамм коронавируса, который оказался намного агрессивнее, чем предыдущие – китайский и британский штаммы.
По последним данным, в Грузии сделано 1 405 877 прививок против COVID-19. Одной дозой вакцинированы 869 483 гражданина (30,4% населения), а двумя дозами – 537 394 (18,8% населения).

Читайте также:

Минздрав Грузии планирует поощрять вакцинацию пенсионеров
Грузия получит сто тысяч доз вакцины Sinopharm 11 сентября
Что известно о новом штамме миу и доберется ли он до Грузии?
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
032000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:58Захватчик "Банка Грузии" вступил в переговоры
17:48Нападение на "Банк Грузии" в Кварели: все заложники на свободе
17:47Развивается ли Грузия в правильном направлении – опрос Edison Research
17:33Ситуация в Кварели – что говорят очевидцы захвата "Банка Грузии"
17:17Сенсация: археологи обнаружили новый очаг гоминидов в Дманиси
17:16Громкие захваты заложников в Грузии
17:11Захват заложников в Кварели – что известно на данный момент
17:01Назван состав сборной Грузии по борьбе на чемпионате мира в Осло
16:54Нападение на банк в Кварели: ситуация накаляется
16:31Нападение на "Банк Грузии" в Кварели: СМИ сообщают о захвате заложников
16:31"Грузинская мечта" нашла связь части местных наблюдателей с оппозицией
16:20Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
16:16Генеральный директор "Рубина": предложений по Кварацхелия не было
15:31"Уважайте женщин в политике": в центре Тбилиси прошла акция протеста
15:15Минск-Запад-Москва – уязвимый треугольник
14:44Минздрав Грузии: следующая волна коронавируса будет особо опасной для лиц старше 60 лет
13:46В Грузии задержали трех вооруженных рецидивистов
13:30Манижа подтвердила роман с грузином
13:24Мы близко дружили: Сергей Лавров о погибшем министре МЧС Евгении Зиничеве
12:37В Тбилиси появился необычный сквер, созданный молодыми дизайнерами