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Что происходило внутри захваченного "Банка Грузии" – рассказ одного из заложников
Что происходило внутри захваченного "Банка Грузии" – рассказ одного из заложников
Захвативший банк мужчина одному из заложников велел позвонить на "112" и сообщить о случившемся 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T12:38+0400
2021-09-10T12:38+0400
2021-09-10T13:10+0400
новости
грузия
захват "банка грузии" в кварели
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Один из заложников рассказал в эфире телеканала Imedi, что происходило внутри захваченного вооруженным лимонкой мужчиной одного из филиалов "Банка Грузии" в Кварели.Вооруженный мужчина в четверг днем ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложников с целью получения выкупа."Банк Грузии" в Кварели пытался захватить бывший повар>>На месте незамедлительно были мобилизованы соответствующие подразделения полиции и спецназ.В результате переговоров с захватчиком злоумышленник поэтапно освободил всех заложников, а после сдался сам.Следствие ведется по трем статьям: "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Террористический акт" и "Захват заложника в террористических целях".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, захват "банка грузии" в кварели
Что происходило внутри захваченного "Банка Грузии" – рассказ одного из заложников
12:38 10.09.2021 (обновлено: 13:10 10.09.2021)
Захвативший банк мужчина одному из заложников велел позвонить на "112" и сообщить о случившемся
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik.
Один из заложников рассказал в эфире телеканала Imedi
, что происходило внутри захваченного вооруженным лимонкой мужчиной одного из филиалов "Банка Грузии" в Кварели.
Вооруженный мужчина в четверг днем ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложников с целью получения выкупа.
На месте незамедлительно были мобилизованы соответствующие подразделения полиции и спецназ.
В результате переговоров с захватчиком злоумышленник поэтапно освободил всех заложников, а после сдался сам.
"Ворвавшись в банк, через пять минут он велел нам собраться в одном месте. Нас было двое клиентов и четыре сотрудника банка. Он требован полмиллиона лари и полмиллиона долларов. Одному из заложников, которого затем отпустил, сказал позвонить на "112" и сообщить, что случилось, что грабитель ворвался в банк и взял заложников", – вспоминает он.
Следствие ведется по трем статьям: "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Террористический акт" и "Захват заложника в террористических целях".
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