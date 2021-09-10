https://sputnik-georgia.ru/20210910/chto-proiskhodilo-vnutri-zakhvachennogo-banka-gruzii---rasskaz-odnogo-iz-zalozhnikov-259494216.html

Что происходило внутри захваченного "Банка Грузии" – рассказ одного из заложников

Что происходило внутри захваченного "Банка Грузии" – рассказ одного из заложников

Захвативший банк мужчина одному из заложников велел позвонить на "112" и сообщить о случившемся 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T12:38+0400

2021-09-10T12:38+0400

2021-09-10T13:10+0400

новости

грузия

захват "банка грузии" в кварели

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Один из заложников рассказал в эфире телеканала Imedi, что происходило внутри захваченного вооруженным лимонкой мужчиной одного из филиалов "Банка Грузии" в Кварели.Вооруженный мужчина в четверг днем ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложников с целью получения выкупа."Банк Грузии" в Кварели пытался захватить бывший повар>>На месте незамедлительно были мобилизованы соответствующие подразделения полиции и спецназ.В результате переговоров с захватчиком злоумышленник поэтапно освободил всех заложников, а после сдался сам.Следствие ведется по трем статьям: "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Террористический акт" и "Захват заложника в террористических целях".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, захват "банка грузии" в кварели