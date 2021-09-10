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Что происходило внутри захваченного "Банка Грузии" – рассказ одного из заложников
Что происходило внутри захваченного "Банка Грузии" – рассказ одного из заложников
Захвативший банк мужчина одному из заложников велел позвонить на "112" и сообщить о случившемся 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T12:38+0400
2021-09-10T13:10+0400
новости
грузия
захват "банка грузии" в кварели
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Один из заложников рассказал в эфире телеканала Imedi, что происходило внутри захваченного вооруженным лимонкой мужчиной одного из филиалов "Банка Грузии" в Кварели.Вооруженный мужчина в четверг днем ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложников с целью получения выкупа."Банк Грузии" в Кварели пытался захватить бывший повар&gt;&gt;На месте незамедлительно были мобилизованы соответствующие подразделения полиции и спецназ.В результате переговоров с захватчиком злоумышленник поэтапно освободил всех заложников, а после сдался сам.Следствие ведется по трем статьям: "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Террористический акт" и "Захват заложника в террористических целях".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, захват "банка грузии" в кварели

Что происходило внутри захваченного "Банка Грузии" – рассказ одного из заложников

12:38 10.09.2021 (обновлено: 13:10 10.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerПолиция и журналисты на месте нападения на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели
Полиция и журналисты на месте нападения на филиал Банка Грузии в городе Кварели - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Захвативший банк мужчина одному из заложников велел позвонить на "112" и сообщить о случившемся
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Один из заложников рассказал в эфире телеканала Imedi, что происходило внутри захваченного вооруженным лимонкой мужчиной одного из филиалов "Банка Грузии" в Кварели.
Вооруженный мужчина в четверг днем ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложников с целью получения выкупа.
"Банк Грузии" в Кварели пытался захватить бывший повар>>
На месте незамедлительно были мобилизованы соответствующие подразделения полиции и спецназ.
В результате переговоров с захватчиком злоумышленник поэтапно освободил всех заложников, а после сдался сам.

"Ворвавшись в банк, через пять минут он велел нам собраться в одном месте. Нас было двое клиентов и четыре сотрудника банка. Он требован полмиллиона лари и полмиллиона долларов. Одному из заложников, которого затем отпустил, сказал позвонить на "112" и сообщить, что случилось, что грабитель ворвался в банк и взял заложников", – вспоминает он.

Следствие ведется по трем статьям: "Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Террористический акт" и "Захват заложника в террористических целях".
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