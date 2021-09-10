https://sputnik-georgia.ru/20210910/bank-gruzii-v-kvareli-pytalsya-zakhvatit-byvshiy-povar-259486831.html

"Банк Грузии" в Кварели пытался захватить бывший повар

"Банк Грузии" в Кварели пытался захватить бывший повар

Что известно о 49-летнем жителе Телави, который вызвал переполох в Кварели 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T10:23+0400

2021-09-10T10:23+0400

2021-09-10T10:36+0400

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грузия

захват "банка грузии" в кварели

происшествия

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Человек, ворвавшийся с гранатой в один из филиалов "Банка Грузии в Кварели, – 49-летний житель Телавского района Шалва Меликишвили. Как сообщают грузинские СМИ, установившие личность несостоявшегося террориста, Меликишвили работал в ресторане гостиницы "Старый Телави" поваром, но был уволен с работы за пристрастие к алкоголю. Нападение на "Банк Грузии" в Кварели: все заложники на свободе>>Владелец гостиницы Шота Деминашвили рассказал, что он уволили Меликишвили однажды за частое употребление алкоголя, но вскоре взял его обратно, поскольку он был хорошим поваром. Поскольку пьянство не прекратилось, Меликишвили уволили снова.Как сообщает ТВ "Имеди", последний год Меликишвили был безработным. По сведениям других источников, у него был банковский долг, но не в "Банке Грузии", а в "ТВС Bank".Владелец гостиницы характеризует Меликишвили так: "Он не был замечен ни в воровстве, ни в грабеже, ни в чем-то плохом. Он был порядочный человек, но когда напивался, никто не знал, на что он способен".Бывший работодатель предполагает, что и во время нападения на банк Меликишвили был в нетрезвом состоянии: "Я очень удивился. Никогда бы не подумал, что он совершит такое. Наверное, он не был в трезвом уме".Меликишвили 9 сентября днем ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в Кварели, взял в заложники 13 человек и стал требовать деньги. Но вскоре освободил всех, кто находился в банке. После недолгих переговоров с полицией, он сдался. Свидетели переговоров рассказывают, что он требовал разные суммы – то миллион, то полмиллиона, то 300 тысяч.Теперь бывший повар обвиняется в захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов. Ему грозит длительный тюремный срок.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210909/situatsiya-v-kvareli---chto-govoryat-ochevidtsy-zakhvata-banka-gruzii-259468206.html

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новости, грузия, захват "банка грузии" в кварели, происшествия