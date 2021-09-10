https://sputnik-georgia.ru/20210910/gruzinskiy-rezhisser-vozglavit-zhyuri-kinofestivalya-v-san-sebastyane-259349222.html

Грузинский режиссер возглавит жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Грузинский режиссер возглавит жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Этому решению предшествовал прошлогодний триумф Дэи Кулумбегашвили на фестивале с фильмом "Начало" – картина взяла сразу четыре награды 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Грузинский режиссер Дэя Кулумбегашвили станет председателем жюри на престижном Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне – один из самых важных кинофестивалей, который ежегодно проводится с 1953 года и предлагает гостям фестиваля 200-250 авторских фильмов. В этом году фестиваль пройдет с 17 по 25 сентября.В этом году в рамках фестиваля 19-23 сентября пройдет мероприятие FOCUS ON GEORGIA, где Грузия будет представлена ​​в качестве страны-гостя. Десять грузинских продюсеров отправятся на фестиваль для проведения деловых встреч и дальнейшего сотрудничества с зарубежными коллегами.Что касается Дэи Кулумбегашвили, то ее полнометражная картина "Начало" произвела фурор на фестивале в 2020 году."Начало" получило главный приз – "Золотую раковину" – за лучший фильм, а режиссер Дэя Кулумбегашвили стала обладательницей "Серебряной раковины" за лучшую режиссуру. Исполнительница главной роли Ия Сухиташвили получила "Серебряную раковину" за лучшую женскую роль, а приз за лучший сценарий разделили Дэя Кулумбегашвили и Рати Онели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200921/Gruzinskiy-film-Nachalo-poluchil-priz-Mezhdunarodnoy-assotsiatsii-kinokritikov-v-Toronto-249505926.html

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культура, грузия, испания, кинофестиваль, кино, новости, триумф грузинского кино