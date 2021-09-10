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Стали известны лауреаты "Шнобелевской премии"
Стали известны лауреаты "Шнобелевской премии"
Премия вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься" 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T11:01+0400
2021-09-10T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Ученые из США, которые в ходе исследования нашли доказательства того, что борода у мужчин способна защищать от ударов в лицо, получили "Шнобелевскую премию". 31-я церемония вручения Шнобелевской премии (известной также как анти-нобелевская премия) состоялась в онлайн-формате, лауреатами стали ученые из 24 стран, сообщили организаторы.По традиции премия вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься". Несмотря на то, что многие исследования, за которые дают премию, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.Награду за выявление "защитных функций" бороды при ударах в лицо присудили исследователям в категории "Премия мира".За "Заслуги в медицине" наградили исследователей, доказавших, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и противоотечные средства.Статуэтку в области экономики завоевали европейские ученые, которые доказали, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране.Была и номинация "Химия". Тут отличилась группа ученых из Германии, Британии, Греции, Австралии, которые исследовали химический состав воздуха в кинотеатрах с целью выяснить, есть ли связь между запахами, которые выделяют зрители, и сценами насилия, антисоциального поведения, употребления наркотиков, показанных в фильмах.Что касается экологии, то в этой сфере лидером стали ученые из Испании и Ирана за применение генетического анализа в изучении видов бактерий, находящихся в выброшенных жевательных резинках на тротуарах разных странах. Всего было вручено десять премий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210910/pisatelnitsa-iz-gruzii-voshla-v-long-list-rossiiyskoy-premii-elektronnaya-bukva-2021-259484536.html
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общество, новости, в мире, сша, ученые, наука

Стали известны лауреаты "Шнобелевской премии"

11:01 10.09.2021 (обновлено: 11:24 10.09.2021)
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CC BY 2.0 / Jeff Dlouhy / Ig Nobel Prize CeremonyЦеремония награждения "Шнобелевской премии"
Церемония награждения Шнобелевской премии - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
CC BY 2.0 / Jeff Dlouhy / Ig Nobel Prize Ceremony
Премия вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься"
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Ученые из США, которые в ходе исследования нашли доказательства того, что борода у мужчин способна защищать от ударов в лицо, получили "Шнобелевскую премию".
31-я церемония вручения Шнобелевской премии (известной также как анти-нобелевская премия) состоялась в онлайн-формате, лауреатами стали ученые из 24 стран, сообщили организаторы.
По традиции премия вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься". Несмотря на то, что многие исследования, за которые дают премию, кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них, как намекают организаторы, все же имеют научную ценность.
Награду за выявление "защитных функций" бороды при ударах в лицо присудили исследователям в категории "Премия мира".
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За "Заслуги в медицине" наградили исследователей, доказавших, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и противоотечные средства.
Статуэтку в области экономики завоевали европейские ученые, которые доказали, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране.
Была и номинация "Химия". Тут отличилась группа ученых из Германии, Британии, Греции, Австралии, которые исследовали химический состав воздуха в кинотеатрах с целью выяснить, есть ли связь между запахами, которые выделяют зрители, и сценами насилия, антисоциального поведения, употребления наркотиков, показанных в фильмах.
Что касается экологии, то в этой сфере лидером стали ученые из Испании и Ирана за применение генетического анализа в изучении видов бактерий, находящихся в выброшенных жевательных резинках на тротуарах разных странах. Всего было вручено десять премий.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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