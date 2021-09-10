Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Налет на "Банк Грузии" в Кварели - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20210910/kurs-lari-na-pyatnitsu--31157-gel1-259482883.html
Курс лари на пятницу – 3,1157 GEL/$1
Курс лари на пятницу – 3,1157 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0014 лари по отношению к доллару 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T09:20+0400
2021-09-10T09:52+0400
экономика
новости
грузия
лари
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0a/259485812_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_7f955cfc511decc9e6a4359b3da2b5d0.jpg
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 сентября в размере 3,1157 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0014 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0a/259485812_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_0e2ea55d240e6a620eb74363d7246acf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на пятницу – 3,1157 GEL/$1

09:20 10.09.2021 (обновлено: 09:52 10.09.2021)
252
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0014 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 сентября в размере 3,1157 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0014 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 10 сентября
Кросс-курс основных валют на 10 сентября - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
Кросс-курс основных валют на 10 сентября
Читайте также:
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:52Гороскоп на сегодня 11 сентября 2021 по знакам зодиака
09:39Путин и Лукашенко рассказали, о чем они говорили в Москве - видео
09:20Курс лари на пятницу – 3,1157 GEL/$1
09:01В Грузии утверждена новая госпрограмма по популяризации вина
08:26Писательница из Грузии вошла в лонг-лист российской премии "Электронная буква 2021"
08:01Грузинский режиссер возглавит жюри кинофестиваля в Сан-Себастьяне
07:31В Кутаиси состоится ежегодный форум "Культурные маршруты Совета Европы"
07:01Более пяти тысяч фермеров в Кахети сдали свой урожай винограда на заводы
00:17Путин и Лукашенко согласовали все программы по Союзному государству
00:02Цена на газ в Европе рекордно подорожала
ВчераСборная Грузии завоевала первую медаль на юниорском чемпионате Европы по дзюдо
ВчераМВД: захватчик "Банка Грузии" в Кварели задержан по обвинению в терроризме
Вчера"Обошлось без кровопролития" – глава МВД прокомментировал спецоперацию в Кварели
ВчераКонтракт о строительстве Намахвани ГЭС изучит международная юридическая компания CMS
ВчераЮшков: сможет ли Европа отказаться от российского газа?
ВчераВодитель мопеда погиб в результате ДТП на западе Грузии
ВчераНа окраине Тбилиси погиб рабочий
ВчераДемократия Грузии под угрозой? NDI распространил заявление перед выборами
ВчераНе хочу помилования за то, чего не совершал – Ника Мелия
ВчераЗахватчик "Банка Грузии" в Кварели задержан