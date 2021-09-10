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Тело гражданки Австралии доставят на родину: расходы покроет правительство Грузии
Тело гражданки Австралии доставят на родину: расходы покроет правительство Грузии
Убитая в Тбилиси 31-летняя Шанай Брук будет похоронена на родине в Австралии 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T11:32+0400
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убийство
австралия
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Государство покроет все расходы по доставке тела убитой в Тбилиси гражданки Австралии Шанай Брук на родину, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.Как отмечено в сообщении, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже подписал соответствующее распоряжение.Убийство гражданки Австралии в Тбилиси раскрыто&gt;&gt;О раскрытии убийства МВД Грузии сообщило 8 сентября. По подозрению в убийстве Шанай Брук задержан 33-летний житель Тбилиси.Тело 31-летней австралийки после нескольких часов поисков было найдено на склоне горы Мтацминда в Тбилиси 31 июля. Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять на Мтацминду.Брук работала педагогом английского языка в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси. В последний раз ее видели перед тем, как она отправилась на прогулку. Перед гибелью девушка говорила по телефону со своей подругой в США. Во время разговора собеседница услышала, как Брук кричит: "Уберите от меня свои руки!" После этого связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Тело гражданки Австралии доставят на родину: расходы покроет правительство Грузии

11:32 10.09.2021
373
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание администрации правительства Грузии
Здание администрации правительства Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Убитая в Тбилиси 31-летняя Шанай Брук будет похоронена на родине в Австралии
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Государство покроет все расходы по доставке тела убитой в Тбилиси гражданки Австралии Шанай Брук на родину, говорится в сообщении пресс-службы правительства Грузии.
Как отмечено в сообщении, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили уже подписал соответствующее распоряжение.
Убийство гражданки Австралии в Тбилиси раскрыто>>
О раскрытии убийства МВД Грузии сообщило 8 сентября. По подозрению в убийстве Шанай Брук задержан 33-летний житель Тбилиси.
Тело 31-летней австралийки после нескольких часов поисков было найдено на склоне горы Мтацминда в Тбилиси 31 июля.
Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять на Мтацминду.
Брук работала педагогом английского языка в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси. В последний раз ее видели перед тем, как она отправилась на прогулку. Перед гибелью девушка говорила по телефону со своей подругой в США. Во время разговора собеседница услышала, как Брук кричит: "Уберите от меня свои руки!" После этого связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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