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Ученые назвали самый живучий штамм COVID-19

Ученые назвали самый живучий штамм COVID-19

Пока ничто не могло сравниться с "дельтой", считают вирусологи из Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T17:41+0400

2021-09-10T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Американские ученые уверены, что штаммы коронавируса "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта", сообщает газета Wall Street Journal.Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ изучает вопрос о том, насколько штамм коронавируса "лямбда" может быть более заразным, чем другие штаммы коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что новый "мю-штамм" при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител.Как считают вирусологи, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим штаммом, скорее всего, будет "дельта" и его "подштаммы", поскольку он наиболее заразный."Пока ничто не могло сравниться с "дельтой", – цитирует издание слова Тревора Бедфорда, вирусолога Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона.Согласно мнению множества ученых, заразность "дельты" в определенный момент достигнет предела по мере роста числа вакцинированных в мире.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210908/chto-izvestno-o-novom-shtamme-miu-i-doberetsya-li-on-do-gruzii-259414454.html

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