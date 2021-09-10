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Ученые назвали самый живучий штамм COVID-19
Ученые назвали самый живучий штамм COVID-19
Пока ничто не могло сравниться с "дельтой", считают вирусологи из Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Американские ученые уверены, что штаммы коронавируса "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта", сообщает газета Wall Street Journal.Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ изучает вопрос о том, насколько штамм коронавируса "лямбда" может быть более заразным, чем другие штаммы коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что новый "мю-штамм" при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител.Как считают вирусологи, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим штаммом, скорее всего, будет "дельта" и его "подштаммы", поскольку он наиболее заразный."Пока ничто не могло сравниться с "дельтой", – цитирует издание слова Тревора Бедфорда, вирусолога Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона.Согласно мнению множества ученых, заразность "дельты" в определенный момент достигнет предела по мере роста числа вакцинированных в мире.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210908/chto-izvestno-o-novom-shtamme-miu-i-doberetsya-li-on-do-gruzii-259414454.html
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новости, в мире, сша, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, коронавирус covid-19

Ученые назвали самый живучий штамм COVID-19

17:41 10.09.2021 (обновлено: 18:03 10.09.2021)
429
© AP Photo / Ariana CubillosЭпидемия коронавируса - врачи в больнице проверяют зараженных COVID
Эпидемия коронавируса - врачи в больнице проверяют зараженных COVID - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Ariana Cubillos
Пока ничто не могло сравниться с "дельтой", считают вирусологи из Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Американские ученые уверены, что штаммы коронавируса "мю" и "лямбда" не вытеснят штамм "дельта", сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ изучает вопрос о том, насколько штамм коронавируса "лямбда" может быть более заразным, чем другие штаммы коронавируса. Главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил, что новый "мю-штамм" при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител.
Как считают вирусологи, при возникновении новых волн COVID-19 доминирующим штаммом, скорее всего, будет "дельта" и его "подштаммы", поскольку он наиболее заразный.
Пандемия коронавируса - ПЦР тестирование в США Флорида - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
Четвертая волна
Что известно о новом штамме миу и доберется ли он до Грузии?
8 сентября, 12:53
1510
"Пока ничто не могло сравниться с "дельтой", – цитирует издание слова Тревора Бедфорда, вирусолога Онкологического исследовательского центра имени Фреда Хатчинсона.
Согласно мнению множества ученых, заразность "дельты" в определенный момент достигнет предела по мере роста числа вакцинированных в мире.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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