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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210908/chto-izvestno-o-novom-shtamme-miu-i-doberetsya-li-on-do-gruzii-259414454.html
Что известно о новом штамме миу и доберется ли он до Грузии?
Что известно о новом штамме миу и доберется ли он до Грузии?
Миу подбирается к Грузии – два случая инфицирования новым штаммом коронавируса уже зафиксированы в соседней Турции 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T12:53+0400
2021-09-08T12:53+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Специалистам пока сложно говорить о новом штамме коронавируса "миу" – какова его активности и показатель летальности, однако уже известно, что ему характерна так называемая цепная передача.Два случая нового штамма коронавируса уже зафиксированы в соседней Турции, однако, по мнению эпидемиологов, маски и соблюдение других рекомендаций могут предотвратить его распространение в Грузии.Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗ&gt;&gt;"Миу пока исследуют. Если он распространится где-нибудь в другом месте, в этот ареал распространения попадем и мы. Пока мы ничего не знаем о его стороне возрастного действия, его исходах. Единственное, известна его формула, которая находится в фазе исследования. Штамм имеет так называемый тип цепной передачи", – заявил эксперт по вопросам здравоохранения Дэви Табидзе.К возможному распространению нового штамма готовятся и в Грузии. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что о новом штамме пока мало информации, но будет сделано все, чтобы этот штамм как можно позднее добрался до страны, а в случае появления – эффективно им управлять. Над этим вопросом будет работать клиническая группа ведомства.Главный инфекционист США Энтони Фаучи также заявил, что и США пристально следят за новым штаммом коронавируса, и хотя он пока не очень распространен, ученые приступили к его изучению.На данный момент в Грузии и в мире в основном распространен индийский штамм коронавируса, который оказался намного агрессивнее, чем предыдущие – китайский и британский штаммы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Что известно о новом штамме миу и доберется ли он до Грузии?

12:53 08.09.2021
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© AP Photo / Marta LavandierПандемия коронавируса - ПЦР тестирование в США Флорида
Пандемия коронавируса - ПЦР тестирование в США Флорида - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Marta Lavandier
Миу подбирается к Грузии – два случая инфицирования новым штаммом коронавируса уже зафиксированы в соседней Турции
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Специалистам пока сложно говорить о новом штамме коронавируса "миу" – какова его активности и показатель летальности, однако уже известно, что ему характерна так называемая цепная передача.
Два случая нового штамма коронавируса уже зафиксированы в соседней Турции, однако, по мнению эпидемиологов, маски и соблюдение других рекомендаций могут предотвратить его распространение в Грузии.
Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗ>>
"Миу пока исследуют. Если он распространится где-нибудь в другом месте, в этот ареал распространения попадем и мы. Пока мы ничего не знаем о его стороне возрастного действия, его исходах. Единственное, известна его формула, которая находится в фазе исследования. Штамм имеет так называемый тип цепной передачи", – заявил эксперт по вопросам здравоохранения Дэви Табидзе.
К возможному распространению нового штамма готовятся и в Грузии. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что о новом штамме пока мало информации, но будет сделано все, чтобы этот штамм как можно позднее добрался до страны, а в случае появления – эффективно им управлять. Над этим вопросом будет работать клиническая группа ведомства.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи также заявил, что и США пристально следят за новым штаммом коронавируса, и хотя он пока не очень распространен, ученые приступили к его изучению.
На данный момент в Грузии и в мире в основном распространен индийский штамм коронавируса, который оказался намного агрессивнее, чем предыдущие – китайский и британский штаммы.

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