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Что известно о новом штамме миу и доберется ли он до Грузии?

Что известно о новом штамме миу и доберется ли он до Грузии?

Миу подбирается к Грузии – два случая инфицирования новым штаммом коронавируса уже зафиксированы в соседней Турции 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T12:53+0400

2021-09-08T12:53+0400

2021-09-08T12:53+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Специалистам пока сложно говорить о новом штамме коронавируса "миу" – какова его активности и показатель летальности, однако уже известно, что ему характерна так называемая цепная передача.Два случая нового штамма коронавируса уже зафиксированы в соседней Турции, однако, по мнению эпидемиологов, маски и соблюдение других рекомендаций могут предотвратить его распространение в Грузии.Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на плато – ВОЗ>>"Миу пока исследуют. Если он распространится где-нибудь в другом месте, в этот ареал распространения попадем и мы. Пока мы ничего не знаем о его стороне возрастного действия, его исходах. Единственное, известна его формула, которая находится в фазе исследования. Штамм имеет так называемый тип цепной передачи", – заявил эксперт по вопросам здравоохранения Дэви Табидзе.К возможному распространению нового штамма готовятся и в Грузии. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что о новом штамме пока мало информации, но будет сделано все, чтобы этот штамм как можно позднее добрался до страны, а в случае появления – эффективно им управлять. Над этим вопросом будет работать клиническая группа ведомства.Главный инфекционист США Энтони Фаучи также заявил, что и США пристально следят за новым штаммом коронавируса, и хотя он пока не очень распространен, ученые приступили к его изучению.На данный момент в Грузии и в мире в основном распространен индийский штамм коронавируса, который оказался намного агрессивнее, чем предыдущие – китайский и британский штаммы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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