https://sputnik-georgia.ru/20210911/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-2-533-259512343.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 533

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 533

За последние 24 часа от коронавируса скончались 57 человек, выздоровели за сутки 1 762 пациента 11.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-11T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 2 533. Скончались 57 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 579 031 случай заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 1 762 человека, а с начала пандемии – 536 321. Скончались 8 146.Минздрав Грузии: следующая волна коронавируса будет особо опасной для лиц старше 60 лет>>За сутки сделано 34 383 теста, из которых 19 987 на антиген и 14 396 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 7,37%, за последние 14 дней – 8,09%, за последние семь дней – 7,5%.К этому времени сделано 1 467 065 прививок, в том числе за последние сутки – 25 132.В карантине в данное время находятся 87 человек, в стационарах – 6 214, в ковид-гостиницах – 1 780.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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