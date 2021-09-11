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Что мы едим: в Грузии выявили большое количество просроченных продуктов
Что мы едим: в Грузии выявили большое количество просроченных продуктов
Объект розничной и оптовой торговли также продавал свои продукты в магазине в Тбилиси 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T20:30+0400
2021-09-11T20:30+0400
общество
новости
грузия
что мы едим?
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. В результате проверки в селе Караджала Гардабанского муниципалитета (регион Квемо Картли) выявили 36 наименований просроченных продуктов, зараженных насекомыми, и без этикеток, сообщает Национальное агентство продовольствия.Сотрудники Агентства провели проверку в столичном магазине после обращения недовольного покупателя. Среди испорченной продукции были турецкие сладости, чурчхела, халва, разные чаи, кофе, мед и пряности.В результате проверки выяснилось, что объект розничной и оптовой торговли компании "Алибаба" продавал свои продукты в магазине с таким же названием в Тбилиси.Кроме того, компания вела свою деятельность без регистрации в Реестре экономической деятельности.Агентство провело предусмотренные законодательством меры и оштрафовало компанию. Продукты с истекшим сроком годности были опечатаны, а бизнес-оператору было дано указание изъять и уничтожить их.Для дальнейшего разбирательства дело передано в соответствующие органы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210903/chto-my-edim-v-gruzii-presekli-popytku-vvoza-iz-turtsii-zarazhennogo-kartofelya-259295132.html
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общество, новости, грузия, что мы едим?

Что мы едим: в Грузии выявили большое количество просроченных продуктов

20:30 11.09.2021
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© Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - покупатели и продавцы в торговом центре в масках
Эпидемия коронавируса - покупатели и продавцы в торговом центре в масках - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Объект розничной и оптовой торговли также продавал свои продукты в магазине в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. В результате проверки в селе Караджала Гардабанского муниципалитета (регион Квемо Картли) выявили 36 наименований просроченных продуктов, зараженных насекомыми, и без этикеток, сообщает Национальное агентство продовольствия.
Сотрудники Агентства провели проверку в столичном магазине после обращения недовольного покупателя. Среди испорченной продукции были турецкие сладости, чурчхела, халва, разные чаи, кофе, мед и пряности.
В результате проверки выяснилось, что объект розничной и оптовой торговли компании "Алибаба" продавал свои продукты в магазине с таким же названием в Тбилиси.
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Кроме того, компания вела свою деятельность без регистрации в Реестре экономической деятельности.
Агентство провело предусмотренные законодательством меры и оштрафовало компанию. Продукты с истекшим сроком годности были опечатаны, а бизнес-оператору было дано указание изъять и уничтожить их.
Для дальнейшего разбирательства дело передано в соответствующие органы.
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