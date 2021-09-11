https://sputnik-georgia.ru/20210911/kak-prokhodit-rtveli-2021-v-vostochnoy-gruzii--259509001.html

Как проходит Ртвели-2021 в восточной Грузии

Как проходит Ртвели-2021 в восточной Грузии

В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда 11.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-11T11:32+0400

2021-09-11T11:32+0400

2021-09-11T11:32+0400

экономика

новости

грузия

вино и виноделие грузии

ртвели 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/09/250569185_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5d6e8405cc5acd42379dbe64c4dc8338.jpg

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано 65 тысяч тонн винограда, что примерно в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное агентство вина Грузии.Сбор урожая винограда традиционно начался в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнаги и постепенно охватил весь кахетинский регион. Для беспрепятственного проведения Ртвели в Телави открыт круглосуточный координационный штаб.На данный момент в Штабе зарегистрированы до 250 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда."Координационный штаб Ртвели полностью мобилизован для беспрепятственного проведения сбора урожая. Наша задача максимально помочь виноградарям в процессе сдачи винограда", – заявил замглавы Минсельхоза Отар Шамугия, который ознакомился с процессом сдачи и приема винограда в регионе.Кроме того, с 10 сентября начался прием заявок на получение единовременной компенсации фермерами, у которых полностью поврежден виноградник в результате града 26 августа и 2 сентября. К этому времени в рамках Ртвели переработано уже 15 тысяч тонн побитого градом продукта.В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210909/nachalas-vydacha-kompensatsiy-postradavshim-ot-grada-zhitelyam-kakheti-259442276.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, вино и виноделие грузии, ртвели 2021