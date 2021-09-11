Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210911/kak-prokhodit-rtveli-2021-v-vostochnoy-gruzii--259509001.html
Как проходит Ртвели-2021 в восточной Грузии
Как проходит Ртвели-2021 в восточной Грузии
В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T11:32+0400
2021-09-11T11:32+0400
экономика
новости
грузия
вино и виноделие грузии
ртвели 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/09/250569185_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5d6e8405cc5acd42379dbe64c4dc8338.jpg
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано 65 тысяч тонн винограда, что примерно в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное агентство вина Грузии.Сбор урожая винограда традиционно начался в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнаги и постепенно охватил весь кахетинский регион. Для беспрепятственного проведения Ртвели в Телави открыт круглосуточный координационный штаб.На данный момент в Штабе зарегистрированы до 250 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда."Координационный штаб Ртвели полностью мобилизован для беспрепятственного проведения сбора урожая. Наша задача максимально помочь виноградарям в процессе сдачи винограда", – заявил замглавы Минсельхоза Отар Шамугия, который ознакомился с процессом сдачи и приема винограда в регионе.Кроме того, с 10 сентября начался прием заявок на получение единовременной компенсации фермерами, у которых полностью поврежден виноградник в результате града 26 августа и 2 сентября. К этому времени в рамках Ртвели переработано уже 15 тысяч тонн побитого градом продукта.В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210909/nachalas-vydacha-kompensatsiy-postradavshim-ot-grada-zhitelyam-kakheti-259442276.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/09/250569185_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d693a6aa545c43c4cbbcfd2774ebe110.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, вино и виноделие грузии, ртвели 2021

Как проходит Ртвели-2021 в восточной Грузии

11:32 11.09.2021
653
© Sputnik / STRINGERСельская жизнь в регионе Шида Картли
Сельская жизнь в регионе Шида Картли - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2021
© Sputnik / STRINGER
В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано 65 тысяч тонн винограда, что примерно в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное агентство вина Грузии.
Сбор урожая винограда традиционно начался в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнаги и постепенно охватил весь кахетинский регион. Для беспрепятственного проведения Ртвели в Телави открыт круглосуточный координационный штаб.
На данный момент в Штабе зарегистрированы до 250 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключатся к процессу приема-переработки винограда.
"Координационный штаб Ртвели полностью мобилизован для беспрепятственного проведения сбора урожая. Наша задача максимально помочь виноградарям в процессе сдачи винограда", – заявил замглавы Минсельхоза Отар Шамугия, который ознакомился с процессом сдачи и приема винограда в регионе.
Виноградник на предприятии по производству биовина в селе Руиспири, Ахметского района - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
Началась выдача компенсаций пострадавшим от града жителям Кахети
9 сентября, 08:01
594
Кроме того, с 10 сентября начался прием заявок на получение единовременной компенсации фермерами, у которых полностью поврежден виноградник в результате града 26 августа и 2 сентября. К этому времени в рамках Ртвели переработано уже 15 тысяч тонн побитого градом продукта.
В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.
В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили до 310 миллионов лари.
С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:30США все еще считают "Северный поток – 2" плохой сделкой, заявили в Госдепе
11:32Как проходит Ртвели-2021 в восточной Грузии
10:52Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 533
10:01Эксперт рассказал, будет ли в Афганистане гражданская война - видео
09:36Курс лари на субботу – 3,1140 GEL/$1
09:01Сбор урожая фундука на западе Грузии находится в активной фазе
ВчераМинобразования Грузии начало прием заявок на грантовое финансирование студентов
ВчераГенсек ООН заявил о необходимости "саммита будущего" по вопросам мира и безопасности
ВчераПрезидент Грузии выразила соболезнования Португалии в связи с кончиной экс-президента
ВчераЦена на газ в Европе в очередной раз побила рекорд
ВчераВакцина "Спутник V" защищает от всех существующих штаммов коронавируса – ученый
ВчераОбвиняемого в убийстве австралийки отправили в заключение
ВчераРынок алюминия лихорадит. Получит ли Россия от этого прибыль
ВчераУченые назвали самый живучий штамм COVID-19
ВчераПутин приехал проститься с Евгением Зиничевым - видео
ВчераГрузинский Халк снимется в фильме "Эвакуация 2" от Netflix
ВчераВ ТГУ открылась фотовыставка, посвященная трагедии 11 сентября
ВчераВ Грузии создали народное движение для возвращения Саакашвили на родину
ВчераКто победит на выборах мэра Тбилиси? "Грузинская мечта" обнародовала исследование
ВчераПремьер Грузии назвал строительство нового тоннеля проектом века