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Курс лари на субботу – 3,1140 GEL/$1
Курс лари на субботу – 3,1140 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару 11.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-11T09:36+0400
2021-09-11T09:36+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 сентября в размере 3,1140 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на субботу – 3,1140 GEL/$1

09:36 11.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 сентября в размере 3,1140 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0017 лари по отношению к доллару.
Кросс-курс основных валют на 11 сентября
Кросс-курс основных валют на 11 сентября - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
Кросс-курс основных валют на 11 сентября
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